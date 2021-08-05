Також у поліції запевнили, що поліцейські й надалі виконуватимуть свої обов'язки, їх не відсторонили. Захист патрульних вже готує документи для подання апеляції.

До теми Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака

Захист патрульних подаватиме апеляцію щодо вироку суду

У Департаменті патрульної поліції заявили, що поліцейські у день смерті 22-річного юнака виконували свої службові обов'язки згідно з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових документів.

Ми не згодні з таким рішення суду, вважаємо його несправедливим та будемо добиватися справедливості,

– заявили у Департаменті.

Ба більше, там додали, що рішення суду першої інстанції не набрало законної сили. Саме тому вони мають строк на апеляційне оскарження.

Сторона захисту готує апеляційну скаргу, яка зупинить виконання рішення суду першої інстанції,

– заявили у поліції.

Зверніть увагу! 3 серпня у Львові суд виніс вирок правоохоронцям підрозділу ТОР – Назарію Андрушківу, Станіславу Гетьману, Олександру Демчину, Степану Дорошу, Дмитру Леськіву та Олегу Устіяновському. Окрім цього, підсудних позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.

Загибель 22-річного хлопця та суд над поліцейськими: що відомо