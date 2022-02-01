Посадовиці вже оголосили підозру. Їй загрожує в'язниця.

До теми Високопосадовцю ЛОДА оголосили підозру в розтраті грошей, виділених на боротьбу з COVID-19

Завідувачка привласнила майже мільйон гривень

Кіберполіція викрила 44-річну львів'янку на привласненні грошей. Вона, працюючи на посаді завідувачки аптеки, вносила до внутрішньої системи обліку неправдиві дані щодо вартості ліків.

Зокрема, жінка занижувала вхідну вартість препаратів для онкохворих більш ніж у 10 разів. Натомість ліки продавали за реальними цінами. Різницю львів'янка просто забирала собі. Так, їй вдалося "заробити" майже 900 тисяч гривень.

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Затриманій повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили посадовиці про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем";

"несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях, вчинені особою, яка має право доступу до неї".

Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.