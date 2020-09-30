У львівську аптеку на вулиці Сихівській 29 вересня проникла 43-річна жінка. Вона погрожувала собі та іншим уламком скла. Додамо, що хуліганка перебувала під дією наркотиків.

Що відомо про затримання жінки в аптеці

Хуліганка розбила руками вікно в аптеці та пролізла в кабінет фармацевтів. Разом з жінкою був її 33-річний співмешканець. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини.

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Працівники аптеки викликали на місце події правоохоронців.

Вона забарикадувала вхідні двері столом. Коли патрульні приїхали, жінка тримала біля своєї шиї манікюрні ножиці,

– розповіли патрульні.

Поліцейські провели переговори з жінкою та затримали її. Після того хуліганку госпіталізували у спеціальний заклад.

Жінка забарикадувалася в апеці у Львові / Фотографія патрульної поліції Львівщини

Кабінет, в якому забарикадувалася жінка / Фотографія патрульної поліції Львівщини