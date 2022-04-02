Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Ляшко зазначив, що лише пів року тому відкривав в Охтирці приймальне відділення. Тоді він з керівництвом обговорювали плани розвитку та підняття заробітних плат для медиків.

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Сьогодні побачив іншу Охтирку. Сьогодні – Охтирка місто-герой. І всі хто там – герої: військові, міський голова, медичні працівники, комунальники, лісники та звичайні мешканці міста. І сьогодні спілкування з медиками вже зовсім інше, і за життєвими пріоритетами, і за емоціями,

– розповів Віктор Ляшко.

Він також подякував всім людям, хто працює та живе в Охтирці за їх працю, додавши, що відчуває щиру гордість за роботу медичної системи, яка в цих, надскладних, умовах не дала збій.

"Про особливості роботи міністерства наразі – обладнання та ліки до Охтирки доставляв за кермом вантажівки особисто заступник міністра", – додав міністр.

Віктор Ляшко повідомив, що він особисто промоніторив наявність і асортимент ліків в аптечному секторі, зауваживши, що не все обіцяне дистриб'юторами виконано. Зокрема, міністр зауважив, що він прийняв відповідні рішення і вже в понеділок ліки тиреоїдної групи будуть в аптеках Котельви Сумської області.

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