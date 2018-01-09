Макіяж для літніх жінок: дивовижне перевтілення
22:01, 9 січня 6154 Читать новость на русском
32-річний стиліст Анар Агакішєв з Азербайджану за допомогою макіяжу може зробити 80-річну жінку майже вдвічі молодшою.
Анар працює у власній студії. Найбільш вражаючі трансформації він створює під час роботи з літніми жінками.
Видання Bored Panda зібрало кілька приголомшливих прикладів мистецтва Агакішєва. Деякі перетворення настільки дивовижні, що важко повірити, що це одна жінка.
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Анар Агакішєв з клієнткою
Джерело: 24 Канал
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