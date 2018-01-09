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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Макіяж для літніх жінок: дивовижне перевтілення

22:01, 9 січня 6154 Читать новость на русском
До і після
До і після / Bored Panda

32-річний стиліст Анар Агакішєв з Азербайджану за допомогою макіяжу може зробити 80-річну жінку майже вдвічі молодшою.

Анар працює у власній студії. Найбільш вражаючі трансформації він створює під час роботи з літніми жінками.

Видання Bored Panda зібрало кілька приголомшливих прикладів мистецтва Агакішєва. Деякі перетворення настільки дивовижні, що важко повірити, що це одна жінка.

Читайте також: Як приховати втому за допомогою макіяжу: 6 секретів

Анар Агакішєв з клієнткою

Теги: LifeStyle Краса Фотопорівняння
Джерело: 24 Канал
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