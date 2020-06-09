Поліцейські провели обшуки в організаторів злочинного угруповання, члени якого "кришували" нелегальних перевізників. Саме конфлікт між легальними та нелегальними перевізниками переріс у стрілянину в Броварах.

Обшуки в організаторів перестрілки у Броварах: деталі

Обшуки пройшли вранці 9 червня. Їх проводили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області та слідчі слідчого управління київської обласної поліції. Також до заходів залучили прокуратуру та полк особливого призначення. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Обшуки проводили за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також у офісних приміщеннях.

За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили:

різну зброю,

набої різного калібру,

ножі,

"чорнові" записи.

Також одному з організаторів перестрілки заочно повідомили про підозру. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Хуліганство". Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Слідчі дії тривають.

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Одному з організаторів перестрілки в Броварах повідомлено про підозру: дивіться відео

Нещодавно, правоохоронці встановили, що працівники чотирьох приватних охоронних фірм брали участь у перестрілці в Броварах. Міністерство внутрішніх справ вже анулювало їхні ліцензії.

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