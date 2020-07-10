Масову загибель риби виявили біля бази відпочинку на Харківщині: деталі
У Вовчанському районі Харківської області зафіксували мор риб. 9 липня державні інспектори рибоохоронного патруля виявили задуху тварин поблизу бази відпочинку "Жень-Шень" на Печенізькому водосховищі.
В управлінні Державного агентства рибного господарства у Харківській області повідомили, що загиблу рибу виявили під час обстеження на невеликій площі водосховища у затоці громадського пляжу.
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Інспектори рибоохоронного патруля поштучно підрахували загальну кількість померлої риби. Відтак вона представлена такими видами:
- окунь – 1450 екземплярів;
- плоскирка – 670;
- плітка – 570;
- йорж – 32;
- щука – 25;
- лин – 12;
- судак – 6.
Як повідомив завідувач іхтіологічного сектору Управління Державного агентства рибного господарства у Харківській області Олександр Титечко в коментарі Укрінформу, під час обстеження було виявлено воду жовтувато-бурого кольору з характерним запахом сірководню. Відтак, це може бути однією з імовірних причин масового мору риб.
Відтак вже відібрані зразки риби та води на дослідження. Через 10 днів буде відомий результат.
"Попередньо, задуху риби спровокували дощі та спека. У таких умовах сірководень починає активно виділятися з донних відкладень і стає причиною загибелі риби", – розповів Олександр Титечко.
За його словами, працівники місцевого рибного господарства зараз вживають відповідних заходів щодо очищення та збагачення води киснем.
Експерт пояснив, що випадок задухи риби на Печенізькому водосховищі – локальний. І пригадав, що востаннє загибель риби через нестачу у воді кисню зафіксували в Харківській області у 2019 році. Тоді загинуло кілька центнерів риби.
Що відомо про масовий мор риби в Україні протягом останніх днів
- На початку липня у Волинській області в річці Стир зафіксували масову загибель риби. Сума збитків становить близько 8 мільйонів гривень. Попередньою причиною мору називають брудну воду.
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7 липня екологи зафіксували загибель риби у Миколаївській області на ділянці довжиною понад 1 кілометр поблизу села Іванівка, що в Очаківському районі.
Масова загибель риби на Волині / Фейсбук Андрія Мальованого