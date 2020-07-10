У Вовчанському районі Харківської області зафіксували мор риб. 9 липня державні інспектори рибоохоронного патруля виявили задуху тварин поблизу бази відпочинку "Жень-Шень" на Печенізькому водосховищі.

В управлінні Державного агентства рибного господарства у Харківській області повідомили, що загиблу рибу виявили під час обстеження на невеликій площі водосховища у затоці громадського пляжу.

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Інспектори рибоохоронного патруля поштучно підрахували загальну кількість померлої риби. Відтак вона представлена такими видами:

окунь – 1450 екземплярів;

плоскирка – 670;

плітка – 570;

йорж – 32;

щука – 25;

лин – 12;

судак – 6.

Як повідомив завідувач іхтіологічного сектору Управління Державного агентства рибного господарства у Харківській області Олександр Титечко в коментарі Укрінформу, під час обстеження було виявлено воду жовтувато-бурого кольору з характерним запахом сірководню. Відтак, це може бути однією з імовірних причин масового мору риб.

Відтак вже відібрані зразки риби та води на дослідження. Через 10 днів буде відомий результат.

"Попередньо, задуху риби спровокували дощі та спека. У таких умовах сірководень починає активно виділятися з донних відкладень і стає причиною загибелі риби", – розповів Олександр Титечко.

За його словами, працівники місцевого рибного господарства зараз вживають відповідних заходів щодо очищення та збагачення води киснем.

Експерт пояснив, що випадок задухи риби на Печенізькому водосховищі – локальний. І пригадав, що востаннє загибель риби через нестачу у воді кисню зафіксували в Харківській області у 2019 році. Тоді загинуло кілька центнерів риби.

Що відомо про масовий мор риби в Україні протягом останніх днів

На початку липня у Волинській області в річці Стир зафіксували масову загибель риби. Сума збитків становить близько 8 мільйонів гривень. Попередньою причиною мору називають брудну воду.

7 липня екологи зафіксували загибель риби у Миколаївській області на ділянці довжиною понад 1 кілометр поблизу села Іванівка, що в Очаківському районі.