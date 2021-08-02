Про це повідомила місцева жителька Оксана Вишнякова. Вона поширює інформацію про збір коштів для лікування сім'ї. Тому що потерпілі зараз не мають такої суми.
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Численні переломи і гематоми
За словами місцевої, в чоловіка Анатолія – сильний струс мозку, перелом грудної клітки та хребта. Також у потерпілого розриви м'яких тканин і гематоми. Загалом – стан важкий.
Його дружина Олена теж має струс мозку. Окрім цього, в жінки – рвані рани від ременя безпеки, забої та гематоми по всьому тілу.
У якому стані діти
Їхні сини 13-річний Данило і 5-річний Кирило – зараз у реанімації у важкому стані. За ними весь час наглядають медики.
У Данила внаслідок ДТП сильний струс головного мозку. Також хлопчик має зломане передпліччя і зазнав пошкоджень у легенях. Кирило натомість має перелом стегна, пошкодження м'яких тканин.
В обох хлопців є рани і гематоми. Лікарі зараз проводять їм усі необхідні операції.
Для сім'ї, яка постраждала у ДТП під Дніпром збирають кошти на лікування / Скриншот допису Оксани Вишнякової
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Що було відомо раніше
- 29 липня на трасі Дніпро – Запоріжжя зіштовхнулись 4 авто.
- 27-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням і влетів у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
- Від удару Mercedes-Benz Sprinter зіштовхнувся з легковиком Daewoo Lanos та вантажівкою Daf-CF.
- Внаслідок аварії, 30-річний водій Mercedes загинув на місці події.
- Також постраждали 4 людей, які були в авто Daewoo Lano, серед них – 2 дітей.