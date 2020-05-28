На медиків, які борються з коронавірусом, за час пандемії скоїли понад 200 нападів

Від березня у 13 країнах світу зафіксували 208 нападів та медичних працівників, які активно борються з коронавірусною інфекцією.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що на медиків нападають і жорстоко поводяться з ними в час, коли вони найбільш необхідні, повідомляє "Радіо Свобода".

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Мовиться про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де лікуються пацієнти з COVID-19.

Де найбільше нападають на медиків

МКЧХ зібрав дані з 13 країн:

Близького Сходу;

Азіатсько-Тихоокеанського регіону;

Північної та Південної Америки;

Африки.

За словами Петера Маурера, фактичні цифри можуть бути набагато вищі.

Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту,

– наголосив Петер Маурер.

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