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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На медиків, які борються з коронавірусом, за час пандемії скоїли понад 200 нападів

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У світі збільшилася кількість випадків нападів на лікарів
У світі збільшилася кількість випадків нападів на лікарів / Getty Images

Від березня у 13 країнах світу зафіксували 208 нападів та медичних працівників, які активно борються з коронавірусною інфекцією.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що на медиків нападають і жорстоко поводяться з ними в час, коли вони найбільш необхідні, повідомляє "Радіо Свобода".

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Мовиться про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де лікуються пацієнти з COVID-19.

Де найбільше нападають на медиків

МКЧХ зібрав дані з 13 країн:

  • Близького Сходу;
  • Азіатсько-Тихоокеанського регіону;
  • Північної та Південної Америки;
  • Африки.

За словами Петера Маурера, фактичні цифри можуть бути набагато вищі.

Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту,
– наголосив Петер Маурер.

Насильство та смерть серед медиків через коронавірус: гучні випадки

  • 18 березня у польському місті Кельце у лікарні помер авторитетний консультант гінекології та акушерства Войцех Рокіта. Він буцімто наклав на себе руки, коли дізнався, що заразився на коронавірус.
  • 2 квітня головна медсестра центральної районної лікарні міста Гребінка, що на Полтавщині, скоїла самогубство. Місцеві мешканці переконані: жінка вчинила самогубство через ситуацію, яка триває у країні після спалаху коронавірусу.
  • 14 квітня у Великобританії вандали розбили вікна в автобусах, які перевозили медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав.
  • 28 квітня у Нью-Йорку лікарка Лорна Брін, яка перебувала на передовій боротьби з COVID-19, вчинила самогубство. Батько розповів, що жінка почувалася пригніченою через неспроможність врятувати хворих.
  • 6 травня у США вбили китайського науковця, який займався дослідженням коронавірусу. ЗМІ повідомляли, що вчений був "на порозі найважливішого відкриття".
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Медицина Здоров'я Жертви Постраждалі Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19
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