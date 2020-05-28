На медиків, які борються з коронавірусом, за час пандемії скоїли понад 200 нападів
Від березня у 13 країнах світу зафіксували 208 нападів та медичних працівників, які активно борються з коронавірусною інфекцією.
Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що на медиків нападають і жорстоко поводяться з ними в час, коли вони найбільш необхідні, повідомляє "Радіо Свобода".
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Мовиться про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де лікуються пацієнти з COVID-19.
Де найбільше нападають на медиків
МКЧХ зібрав дані з 13 країн:
- Близького Сходу;
- Азіатсько-Тихоокеанського регіону;
- Північної та Південної Америки;
- Африки.
За словами Петера Маурера, фактичні цифри можуть бути набагато вищі.
Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту,
– наголосив Петер Маурер.
Насильство та смерть серед медиків через коронавірус: гучні випадки
- 18 березня у польському місті Кельце у лікарні помер авторитетний консультант гінекології та акушерства Войцех Рокіта. Він буцімто наклав на себе руки, коли дізнався, що заразився на коронавірус.
- 2 квітня головна медсестра центральної районної лікарні міста Гребінка, що на Полтавщині, скоїла самогубство. Місцеві мешканці переконані: жінка вчинила самогубство через ситуацію, яка триває у країні після спалаху коронавірусу.
- 14 квітня у Великобританії вандали розбили вікна в автобусах, які перевозили медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав.
- 28 квітня у Нью-Йорку лікарка Лорна Брін, яка перебувала на передовій боротьби з COVID-19, вчинила самогубство. Батько розповів, що жінка почувалася пригніченою через неспроможність врятувати хворих.
- 6 травня у США вбили китайського науковця, який займався дослідженням коронавірусу. ЗМІ повідомляли, що вчений був "на порозі найважливішого відкриття".