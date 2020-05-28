На медиков, которые борются с коронавирусом, за время пандемии совершили более 200 нападений

С марта в 13 странах мира зафиксировали 208 нападений на медицинских работников, которые активно борются с коронавирусной инфекцией.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что на медиков нападают и жестоко обращаются с ними в то время, когда они наиболее необходимы, сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о словесных угрозах, и о поджогах медучреждений, где лечатся пациенты с COVID-19.

Где больше всего нападают на медиков

МККК собрал данные из 13 стран:

Ближнего Востока;

Азиатско-Тихоокеанского региона;

Северной и Южной Америки;

Африки.

По словам Петера Маурера, фактические цифры могут быть намного выше.

Кризис COVID-19 скоро грозит превратиться в кризис защиты,

– подчеркнул Петер Маурер.

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