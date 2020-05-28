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На медиков, которые борются с коронавирусом, за время пандемии совершили более 200 нападений

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В мире увеличилось количество случаев нападений на врачей
В мире увеличилось количество случаев нападений на врачей / Getty Images

С марта в 13 странах мира зафиксировали 208 нападений на медицинских работников, которые активно борются с коронавирусной инфекцией.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что на медиков нападают и жестоко обращаются с ними в то время, когда они наиболее необходимы, сообщает "Радио Свобода".

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Речь идет о словесных угрозах, и о поджогах медучреждений, где лечатся пациенты с COVID-19.

Где больше всего нападают на медиков

МККК собрал данные из 13 стран:

  • Ближнего Востока;
  • Азиатско-Тихоокеанского региона;
  • Северной и Южной Америки;
  • Африки.

По словам Петера Маурера, фактические цифры могут быть намного выше.

Кризис COVID-19 скоро грозит превратиться в кризис защиты,
– подчеркнул Петер Маурер.

Насилие и смерть среди медиков из-за коронавируса: громкие случаи

  • 18 марта в польском городе Кельце в больнице скончался авторитетный консультант гинекологии и акушерства Войцех Рокита. Он якобы покончил с собой, когда узнал, что заразился коронавирусом.
  • 2 апреля главная медсестра центральной районной больницы города Гребенка на Полтавщине, совершила самоубийство. Местные жители убеждены: женщина совершила самоубийство из-за ситуации, которая продолжается в стране после вспышки коронавируса.
  • 14 апреля в Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, которые перевозили медработников. К счастью, никто не пострадал.
  • 28 апреля в Нью-Йорке врач Лорна Брин, которая находилась на передовой борьбы с COVID-19, совершила самоубийство. Отец рассказал, что женщина чувствовала себя подавленной из-за неспособности спасти больных.
  • 6 мая в США убили китайского ученого, который занимался исследованием коронавируса. СМИ сообщали, что ученый был "на пороге важнейшего открытия".
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Здоровье Жертвы Постраждалі Коронавирус в Украине
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