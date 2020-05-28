На медиков, которые борются с коронавирусом, за время пандемии совершили более 200 нападений
С марта в 13 странах мира зафиксировали 208 нападений на медицинских работников, которые активно борются с коронавирусной инфекцией.
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что на медиков нападают и жестоко обращаются с ними в то время, когда они наиболее необходимы, сообщает "Радио Свобода".
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Речь идет о словесных угрозах, и о поджогах медучреждений, где лечатся пациенты с COVID-19.
Где больше всего нападают на медиков
МККК собрал данные из 13 стран:
- Ближнего Востока;
- Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Северной и Южной Америки;
- Африки.
По словам Петера Маурера, фактические цифры могут быть намного выше.
Кризис COVID-19 скоро грозит превратиться в кризис защиты,
– подчеркнул Петер Маурер.
Насилие и смерть среди медиков из-за коронавируса: громкие случаи
- 18 марта в польском городе Кельце в больнице скончался авторитетный консультант гинекологии и акушерства Войцех Рокита. Он якобы покончил с собой, когда узнал, что заразился коронавирусом.
- 2 апреля главная медсестра центральной районной больницы города Гребенка на Полтавщине, совершила самоубийство. Местные жители убеждены: женщина совершила самоубийство из-за ситуации, которая продолжается в стране после вспышки коронавируса.
- 14 апреля в Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, которые перевозили медработников. К счастью, никто не пострадал.
- 28 апреля в Нью-Йорке врач Лорна Брин, которая находилась на передовой борьбы с COVID-19, совершила самоубийство. Отец рассказал, что женщина чувствовала себя подавленной из-за неспособности спасти больных.
- 6 мая в США убили китайского ученого, который занимался исследованием коронавируса. СМИ сообщали, что ученый был "на пороге важнейшего открытия".