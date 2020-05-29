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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини в місті

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Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини
Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини / Фейсбук Ігоря Сапожка

Вранці 29 травня у Броварах, що на Київщині, сталася стрілянина за участю приблизно ста людей, які займаються пасажирськими перевезенням. Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.

Місцева влада Броварів неодноразово зверталася в область

Влада Броварів кілька разів зверталась до керівника області та начальника управління інфраструктури Київської ОДА щодо ситуації з перевезеннями, написав у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко.

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Міський голова зазначив, місцева влада надсилала в область офіційні листи та звернення про затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу.

Та додав, що у Київській ОДА їх ігнорували.

Вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня,
– написав Сапожко.

Мер скаржиться на відсутність реакції Київської ОДА

За словами міського голови, замість того, щоб вирішувати питання, обласна держадміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює чинний.

А це, на думку Сапожка, могло призвести до конфліктів між перевізниками.

Стрілянина у Броварах: коротко

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Постраждалі Новини Києва Стрілянина в Броварах Стрілянина Кримінальні новини
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