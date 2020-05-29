Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини в місті
Вранці 29 травня у Броварах, що на Київщині, сталася стрілянина за участю приблизно ста людей, які займаються пасажирськими перевезенням. Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
Місцева влада Броварів неодноразово зверталася в область
Влада Броварів кілька разів зверталась до керівника області та начальника управління інфраструктури Київської ОДА щодо ситуації з перевезеннями, написав у фейсбуці мер Броварів Ігор Сапожко.
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Міський голова зазначив, місцева влада надсилала в область офіційні листи та звернення про затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу.
Та додав, що у Київській ОДА їх ігнорували.
Вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня,
– написав Сапожко.
Мер скаржиться на відсутність реакції Київської ОДА
За словами міського голови, замість того, щоб вирішувати питання, обласна держадміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює чинний.
А це, на думку Сапожка, могло призвести до конфліктів між перевізниками.