"Міністропад": хто отримає крісла в Кабміні Шмигаля замість звільнених урядовців

Кілька місяців в Україні говорили про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Днями заяви про відставку написали міністр оборони Андрій Таран, віцепрем'єри Олексій Любченко, Олексій Резніков та Олег Уруський, ще раніше – міністр екології Роман Абрамовський. 3 листопада Верховна Рада відправила їх у відставку. У результаті – декілька відомств залишилися без очільників.

Про те, хто може обійняти вакантні посади урядовців, які кандидатури на міністрів розглядають, читайте у матеріалі.

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Міністр оборони

Оборонне відомство досі очолював Андрій Таран. Однак 2 листопада він написав заяву про відставку. Того ж дня документ передали в Апарат Верховної Ради. А вже 3 листопада парламент голосами 341 народного депутата підтримав бажання міністра звільнитися.

Днями депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що на засіданні фракції прийняли рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду нового міністра оборони.

Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов. За його словами Володимир Зеленський погодив кандидатуру Резнікова.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Главою цього міністерства був Олексій Резніков. Однак його Рада також відправила у відставку 3 листопада. Сталося це після написання ним 1 листопада заяви на звільнення.

Качура розповів, що новою очільницею Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій стане Ірина Верещук. Сама нардепка підтвердила цю інформацію, зазначивши, що очолити відомство їй запропонував Зеленський. Згодом вона додала, що сприйняла пропозицію як наказ.

Нагадаємо, раніше Верещук заявляла про готовність очолити Міноборони.

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Міністр економіки

Без глави залишилося і Міністерство економіки. Нардепи відправили у відставку з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки Олексія Любченка. Раніше він також писав відповідну заяву.

Тепер вже вакантну посаду може зайняти Юлія Свириденко. У 2019 році вона була заступницею міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, а з липня 2020 року – першою заступницею. Також працювала в ОП на посаді заступника керівника з економічних питань.



Міністеркою економіки, ймовірно, буде Юлія Свириденко / Форум "Україна 30"

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості

На засіданні 3 листопада крісло міністра з питань стратегічних галузей промисловості втратив Олег Уруський. На заміну йому новим очільником відомство, ймовірно, стане Павло Рябікін. Досі він був головним митником країни. На його посаду вже також знайшли заміну.

Міністр екології

Кадрових змін зазнало і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Рада проголосувала за відставку його глави Романа Абрамовського. Заяву на звільнення він з усіх міністрів написав найдавніше – ще 19 жовтня. Своє рішення посадовець пояснив негативними висновками Ради з нацбезпеки та оборони щодо роботи відомства.

Міністерство може очолити Руслан Стрілець – нинішній заступник міністра Романа Абрамовського з питань цифрових трансформацій. Проте спершу його пропонують як виконувача обов'язків, тобто без голосування Ради.



Новим міністром екології може стати Руслан Стрілець / Фото з фейсбуку політика