Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?

14 березня Кабмін затвердив заміну пільг на проїзд грошовими компенсаціями. Це стосується усіх видів транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Тепер люди замість безкоштовного проїзду отримуватимуть гроші, якими розплачуватимуться.

Монетизація пільг на проїзд запрацює через 2 місяці. Доопрацювати відповідну постанову має Мінсоцполітики.

Чи всі пільговики скористаються послугою? Як нараховуватимуться гроші? Кому вигідне нововведення? На ці питання відповідали експерти на прес-конференції в Голос.ua.

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Яким буде розмір щомісячної виплати?

Розмір грошових виплат визначатиметься шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок. Його затверджуватимуть обласні державні адміністрації.

По міському транспорту відшкодування становитиме приблизно 210 грн. Щодо приміських та міжміських перевезень ситуація інша. Коефіцієнт нарахування становитиме 20%. Пільговики отримають не 210 грн, а 250. Одна людина зможе проїхати раз в місяць або здійснити 12 поїздок за рік безкоштовно,

– прогнозує директор консалтингової компанії "William Invest Expert", експерт з питань транспорту Віктор Медвідь.



Експерт з транспортних питань Віктор Медвідь

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Проте уряд ніяких обмежень у 30 поїздок на місяць не затверджував, а лиш затвердив мінімальні соціальні норми. Йдеться про гарантію, нижче якої місцеві органи самоврядування не мають права розраховувати монетизовану виплату пільговику. Про це повідомляє директор компанії "Трансгруп" Володимир Назаренко.

У Київраді зазначали, що кількість поїздок збільшать в рази, додав він.

Чи відбудеться монетизація?

Від органів місцевого самоврядування залежатиме, чи відбудеться монетизація пільг на проїзд у повному обсязі.

Можемо отримати ситуацію, коли міськради не зможуть виконати монетизацію пільг на проїзд повністю, бо просто не матимуть достатньо коштів у бюджеті,

– говорить експерт.

Чому відшкодування отримають не всі?

Спочатку має пройти верифікація осіб, які будуть отримувати пільги, зазначив Медвідь. Себто пільговики мають засвідчити, що дійсно мають право на відшкодування послуг.



Монетизація пільг на проїзд: як це працюватиме

На його думку, якщо процедура верифікації буде достатньо складною, а вигода – маленькою, то багато пільговиків взагалі лишаться без грошових виплат.

Якщо будуть складнощі з верифікацією, 80 чи 90% людей відмовляться від оформлення пільг. І держава просто лишить кошти собі. Це розраховано на економію бюджетних коштів і продиктовано перш за все політикою лібералізації економіки. Надалі жодних пільг не буде. У перспективі все буде за жорсткими ринковими вимогами,

– коментує експерт з транспортних питань.

Перевізники – однозначно у виграші

"І для перевізника плюс, і для пасажирів, бо гроші беруться з бюджету на видачу і на покриття субвенцій. Треба було зробити монетизацію ще років 15 назад", – вважає Назаренко.

Володимир Назаренко – директор компанії "Трансгруп"

А от Віктор Медвідь переконує, що у виграші будуть лише перевізники.

З точки зору перевізника, монетизація – 100% позитивне явище. Бо йому неважливо, чи користується споживач послугою. У нього платний проїзд. Пільг нема. Все. Мінімум 10 відсотків – прогнозований ріст виручки перевізників,

– коментує експерт.

Що треба доопрацювати уряду?

Спрощення процедури оформлення монетизації пільг на проїзд – завдання номер один для Мінсоцполітики сьогодні.

"Верифікація має проходити у максимально простому вигляді, щоби не лише перевізники виграли, але й пільговики. Ми розуміємо, що більшість пільговиків – пенсіонери. Для них оформлення субсидій – психологічна травма. А якщо ще й займатись оформленням додаткових пільг... Багато хто цього просто не робитиме", – вважає Медвідь.

Запропонована система монетизації непогана. Питання в тому, настільки вона буде ефективно реалізована і чи в повному обсязі,

– акцентує Назаренко.

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