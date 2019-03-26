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      Монетизація субсидій: Скільки грошей виплачено та як їх контролюватимуть

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      Монетизовану субсидію отримали більше 3 мільйонів сімей
      Монетизовану субсидію отримали більше 3 мільйонів сімей / НБУ

      Монетизовані субсидії для оплати житлово-комунальних послуг отримали 3,4 мільйона родин. Загалом це 5,7 мільярда гривень. Про це 24 каналу повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

      Міністр запевняє, що система монетизації запрацювала без збоїв. На запитання, як уряд контролюватиме, щоб монетизовані субсидії були витрачені саме на оплату комунальних послуг, Рева відзначив, що ця оплата – це справа відносин між споживачами та надавачами послуг. Зараз в Кабміні працюють над інструментами для контролю за реальною оплатою комунальних послуг готівкою.

      Читайте також: Що робити з невикористаною субсидією

      У нас буде інструментарій для контролю за процесом оплати комунальних послуг. З одного боку, а з іншого – якщо людина зекономила, це її власні кошти,
      – відзначив міністр.

      Рева переконаний, що монетизація допоможе розвинути ринкові відносини між споживачами та надавачами послуг у сфері ЖКГ. А також  сприятиме відповідальності – за ефективне використання ресурсів, за якість ресурсу та чесні нарахування за спожите. "Якщо споживач сплачує повну вартість послуги, то він має право вимагати, аби гаряча вода, наприклад, була справді гарячою, а не ледь теплою", – додав міністр.

      Читайте також: Субсидія готівкою: яке покарання чекає на боржників

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Субсидії ЖКГ
      Джерело: 24 канал
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