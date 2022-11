У Москві відбувся марш під назвою "На Вашингтон". Його учасники під ритм We Will Rock You англосаксонської групи Queen співали про свою вимогу вдарити ядерними ракетами по США, пише 24 канал.

Читайте також Міноборони Росії замовило партію надзвукових ракет "Циркон", – ЗМІ

У Москві закликають вдарити ядеркою по Вашингтону

Зокрема, росіяни вигукували, що "потрібно вдарити по центру прийняття рішень".

Москвичі, що пройшли маршем, також повторювали слова російського диктатора Владіміра Путіна: "Ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто помруть".

Учасники маршу розмахували прапорами у кольорах "георгіївської стрічки", СРСР та Росії.

Росіяни вийшли на марш під назвою "На Вашингтон": дивіться відео

Ядерна небезпека у світі: останні новини

Нещодавно Сполучені Штати зафіксували, що кораблі військово-морських сил готувалися до можливого випробування ядерної торпеди. Однак у них нічого не вийшло через технічні труднощі.

У США вважають, що Росія може повторно спробувати випробувати торпеду "Посейдон", яка має ядерний двигун, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Однак води Арктики незабаром почнуть замерзати.

Загалом, у листопаді знизився градус ядерних погроз від Росії. В Інституті вивчення війни вважають, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним.

До теми – У якому стані ядерна зброя Росії: дивіться відео