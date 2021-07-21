Ця норма фіксує, що 100% фільмів і серіалів мають бути озвучені або дубльовані українською мовою. Натомість вже наступного дня, 17 липня, ці два телеканали почали грубо порушувати закон.

Як пише "Детектор медіа", у цей день телеканал "Україна" транслював серіал "Незабута" 2020 року. Також телеканал транслював у проміжок субота-понеділок російською серіали "Немая", "Беглецы", "Дом Надежды", "18-летний олигарх", "Письмо по ошибке", "Затмение". Своєю чергою, "Інтер" демонстрував російською фільми "Шерлок Холмс", "Гостья из будущего", "Таисия". Загалом це понад 50 годин російської мови за три дні.

Цей факт розлютив користувачів соцмереж. "Де Нацрада? Владо, агов! Вам за шо гроші платять з наших податків? Де реакція?", "А що ж від ворогів очікувати? Якщо ворога не знищили, він буде нападати", "Добренько оштрафувати. І хай штрафи працюють на Україну, на культуру, освіту...", – обурюються користувачі у коментарях.

Проте жодних штрафів і дієвих кроків досі не помічено – тільки декларативні заяви політиків, зацікавлених у власній промоції на популярному мовному питанні. Реакція мовного омбудсмена Тараса Креміня, який оприлюднив 20 липня у своєму фейсбуці результати моніторингу, здивувала. За його словами, "на всіх порушників складено акти, направлено лист до Національної ради з питання телебачення і радіомовлення з проханням застосувати санкції".

Таким чином, посадовець обмежився виключно фіксацією порушень і передав всі дані регулятору, який не має повноважень застосовувати санкції у таких випадках. Проте сама фіксація порушень також виглядає сумнівно – до переліку фільмів і серіалів було включено ще й мультфільми та ТВ-передачі, а ряд порушень телеканалами не було відмоніторено взагалі. Зокрема, ТРК "Україна" транслювала не п’ять серіалів, як зазначив омбудсмен, а вісім.

Незрозумілою є також позиція найактивніших захисників української мови – фракції "Європейська солідарність" та її очільника Петра Порошенка, що регулярно коментували протягом останнього часу закон про мову у межах задекларованої ідеології "Армія. Мова. Віра", на якій була побудована вся президентська кампанія. 16 липня, у день набрання чиності закону, Петро Порошенко висловився іронічно щодо "Кварталу 95" і з того часу жодних коментарів чи засуджень порушників закону не було помічено. Втім, коли йдеться про бізнес-інтереси, Петро Порошенко не вперше поступається задекларованими принципами та має тенденцію закривати очі на діяльність Ахметова та Фірташа. Варто згадати формулу Роттердам+, яка міцно пов’язала на той час президента Порошенка та олігарха Ахметова, та "віденську зустріч" Порошенка та Фірташа напередодні президентських виборів у 2015 році.

З такими "борцями" за мову російська ще надовго може залишитися на українських телеекранах.