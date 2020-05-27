Зґвалтування в Кагарлику: підозрюваних може бути більше

Адвокат зґвалтованої у Кагарлику Євген Мельниченко зазначив, що у справі можуть згодом фігурувати нові підозрювані особи. Все через те, що у відділку тієї ночі були й інші працівники, які могли чути, що відбувається злочин. Зокрема, підозрюваним може бути й односельчанин, який і привіз потерпілу у відділок поліції.

Про це адвокат розповів в ефірі 24 каналу. Він пояснив, чому підозрюваним може стати саме односельчанин потерпілої.

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"Я не виключаю, що будуть ще причетні особи. Той сусід, односельчанин, який привіз туди потерпілу, товаришує з одним із підозрюваних. Я думаю, він розумів, що робить", – розповів адвокат Мельниченко.

Також він зазначив, що чергова частина поліції працює цілодобово, а, отже, там були й інші працівники. Саме через це є ймовірність, що могли бути свідки вчинення злочину.

Якщо встановлять, що хтось чув, бачив і нічого не зробив – це також є співучастю. Кваліфікацію цьому буде надавати прокурор, а я стежитиму, щоб це було відповідно до закону,

– запевнив Мельниченко.

Адвокат стверджує, що справу не "замнуть"

Євген Мельниченко переконаний, що справу про зґвалтування розслідуватимуть чесно, а всі винні будуть покарані.

Я маю у розпорядженні інформацію про позицію вищого керівництва МВС щодо цієї справи. Точно бачу, що "заминати" ніхто нічого не хоче,

– запевнив адвокат.

"Навпаки, це вже край. Потрібно проводити реформу, адже ми створили патрульну поліцію, яка абсолютно нова. Багато достойних колишніх міліціонерів перейшли працювати в поліцію – я таких знаю. На жаль, знаю й інших, які опинились там з різних причин. Саме з такими хлопцями, які випадково перейшли з міліції в поліцію, ми маємо справу", – підсумував Мельниченко.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику? Про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку 23 травня 2020 року заявила 26-річна жінка. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого теж побили. Поліцейськими, яких підозрюють у зґвалтуванні, виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.



Все відділення Кагарлицької поліції наразі розформували, а всі співробітники вимушені пройти переатестацію. Однак масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу