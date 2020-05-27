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Жахливе зґвалтування у Кагарлику: що відомо про стан постраждалої

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Який стан постраждалої у зґвалтуванні в Кагарлику
Який стан постраждалої у зґвалтуванні в Кагарлику / колаж 24 каналу

Адвокат 26-річної дівчини, яка заявила про зґвалтування у відділку поліції, розповів про її здоров'я. Водночас підкреслив: мама п'ятирічної дівчинки не має грошей на лікування та обстеження.

Жінка перебуває у шоці і невдовзі має проходити МРТ. У неї травма голови і є сліди побоїв, розповів захисник постраждалої Євген Мельниченко у коментарі сайту "Сьогодні".

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Після того, що сталося, їй потрібно проходити обстеження, МРТ. Грошей на це немає. Є травма голови, залишилися сліди побоїв, є ознаки внутрішніх травм,
– розповів Євген Мельниченко.

Раніше на своїй сторінці у фейсбуці адвокат розповів, що його підзахисну били та декілька разів поспіль зґвалтували за те, що жінка колись відмовила поліцейському в інтимі.

Знайома постраждалої нещодавно розповіла, що ту вже відпустили з лікарні. За словами інших односельців, потерпіла разом з мамою їздила до Києва у поліцію давати свідчення.

Що відомо про постраждалу

26-річну жінку звати Неля, вона проживає у селі Стави. У день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.

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Офіційно вона не заміжня, у неї є цивільний чоловік. Ця дівчина – звичайна жителька. З самого дитинства мешкає у селі у виховує маленьку донечку. У дитини є інвалідність і на її лікування збирали гроші.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Зґвалтування у Кагарлику Постраждалі Згвалтування Поліція Розслідування
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