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Ужасное изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии пострадавшей

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Состояние пострадавшей в изнасиловании в Кагарлыке
Состояние пострадавшей в изнасиловании в Кагарлыке / Коллаж 24 канала

Адвокат 26-летней девушки, которая заявила об изнасиловании в отделение полиции, рассказал о ее здоровье. В то же время подчеркнул: мама пятилетней девочки не имеет денег на лечение и обследование.

Женщина находится в шоке и вскоре должна проходить МРТ. У нее травма головы и следы побоев, рассказал защитник пострадавшей Евгений Мельниченко в комментарии сайту "Сегодня".

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После случившегося, ей нужно проходить обследование, МРТ. Денег на это нет. Есть травма головы, остались следы побоев, есть признаки внутренних травм,
– рассказал Евгений Мельниченко.

Ранее на своей странице в фейсбуке адвокат рассказал, что его подзащитную били и несколько раз подряд изнасиловали за то, что женщина отказала полицейскому в интиме.

Знакомая пострадавшей недавно рассказала, что ту уже отпустили из больницы. По словам других односельчан, потерпевшая вместе с мамой ездила в Киев в полицию давать показания.

Что известно о пострадавшей

26-летнюю женщину зовут Неля, она проживает в селе Пруды. В день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции, как свидетеля по делу о краже в магазине.

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Официально она не замужем, у нее есть гражданский муж. Эта девушка – обычная жительница. С самого детства живет в селе в воспитывает маленькую дочь. У ребенка есть инвалидность и на ее лечение собирали деньги.

Автор: Вероника Климская
Теги: Изнасилование в Кагарлике Новости Украины Постраждалі Изнасилование Полиция Расследования
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