М’ясники Франції просять захисту: відома причина

Французька федерація м'ясників просить уряд Франції надати її членам поліцейську захист від веганів і їх "фізичних, вербальних і моральних" атак. Як глава асоціації Жан-Франсуа Гіарі написав відкритого листа владі.

Про це повідомляє BBC.

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Глава асоціації Жан-Франсуа Гіарі написав відкритого листа владі. М'ясники, зокрема, просять втрутитися міністра внутрішніх справ Франції Жерара Коллома.

"Вегани хочуть нав'язати абсолютній більшості людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію", – написав Гіар.

У Франції вегетаріанці і вегани складають лише невелику частину населення: проведений в 2016 році опитування, показав, що м'ясо в їжу не вживають близько 3% французів.