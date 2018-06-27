М’ясники Франції просять захисту: відома причина
Французька федерація м'ясників просить уряд Франції надати її членам поліцейську захист від веганів і їх "фізичних, вербальних і моральних" атак. Як глава асоціації Жан-Франсуа Гіарі написав відкритого листа владі.
Про це повідомляє BBC.
Читайте також: Наталі Портман заперечила найпопулярніші міфи про веганство
Глава асоціації Жан-Франсуа Гіарі написав відкритого листа владі. М'ясники, зокрема, просять втрутитися міністра внутрішніх справ Франції Жерара Коллома.
"Вегани хочуть нав'язати абсолютній більшості людей свій спосіб життя, або навіть свою ідеологію", – написав Гіар.
У Франції вегетаріанці і вегани складають лише невелику частину населення: проведений в 2016 році опитування, показав, що м'ясо в їжу не вживають близько 3% французів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі