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На музичному фестивалі в Британії загинуло 2 людини, ще одна – в критичному стані

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Проведення фестивалю скасували
Проведення фестивалю скасували / itv.com

Дві людини померли, ще одна перебуває у критичному стані після того, як їм стало погано на фестивалі танцювальної музики у Британії.

Другий день фестивалю танцювальної музики Mutiny Festival, що проходив в британському місті Портсмут, скасували після смерті двох відвідувачів, повідомляє BBC.

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На фестивалі загинули 18-річна дівчина та 20-річний хлопець. Повідомляється, що після першого дня цього дійства до лікарні потрапили ще двоє людей. Також 15 учасників фестивалю поскаржились на погане самопочуття і потребують лікування.

У поліції не вважають смерті та погане почуття учасників фестивалю підозрілими.

За словами представника лікарні королеви Олександри, багато з них мають "хворобливий стан, пов'язаний з наркотиками".

 

Теги: Великобританія Жертви Наркотики
Джерело: 24 Канал
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