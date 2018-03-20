На узбережжі США знайшли загадкову морську істоту, подібну до Лохнеського чудовиська: фото

Дивну морську істоту знайшли мертвою на березі острову Сент-Сімон, що в штаті Джорджія. Загадкову знахідку вже порівняли з Лохнеським чудовиськом.

На мертву істоту натрапив американець Джефф Воррен під час відпочинку з сином в Уольф-Айлендському заповіднику, повідомляє The Daily Mail.

За словами чоловіка, тварина непорушно лежала на пляжі, а на тілі виднілися поранення та кров. Загадкова істота мала довгу шию та маленьку голову. Водночас подовгасте тіло морської тварини чимось нагадувало відоме всім Лохнеське чудовисько, однак його розміри були в рази менші.

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Такі незвичні форми істоти вже наштовхнули вчених на порівняння з вимерлими рептиліями – плезіозаврами. Окрім цього, директор Національної служби дикої природи США Ден Аше зазначив, що інколи акули при розкладанні можуть мати таку форму, тому не варто бити на сполох.

Наразі фото загадкової істоти активно обговорюють в соціальних мережах. Люди порівнюють морську тварину з монстром, який, за легендами, жив у річці Альтамаха. Однак скептики запевнили, що ця морська істота може бути звичайним муляжем, який хтось підкинув, щоб пожартувати напередодні 1 квітня.



Загадкова істота на узбережжі США

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