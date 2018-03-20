16:36
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

На узбережжі США знайшли загадкову морську істоту, подібну до Лохнеського чудовиська: фото

4898
Лохнеське чудовисько
Лохнеське чудовисько / Getty images

Дивну морську істоту знайшли мертвою на березі острову Сент-Сімон, що в штаті Джорджія. Загадкову знахідку вже порівняли з Лохнеським чудовиськом.

На мертву істоту натрапив американець Джефф Воррен під час відпочинку з сином в Уольф-Айлендському заповіднику, повідомляє The Daily Mail.

За словами чоловіка, тварина непорушно лежала на пляжі, а на тілі виднілися поранення та кров. Загадкова істота мала довгу шию та маленьку голову. Водночас подовгасте тіло морської тварини чимось нагадувало відоме всім Лохнеське чудовисько, однак його розміри були в рази менші.

Читайте також: Гігантська китова акула підпливла під катер з туристами: неймовірні фото

Такі незвичні форми істоти вже наштовхнули вчених на порівняння з вимерлими рептиліями – плезіозаврами. Окрім цього, директор Національної служби дикої природи США Ден Аше зазначив, що інколи акули при розкладанні можуть мати таку форму, тому не варто бити на сполох.

Наразі фото загадкової істоти активно обговорюють в соціальних мережах. Люди порівнюють морську тварину з монстром, який, за легендами, жив у річці Альтамаха. Однак скептики запевнили, що ця морська істота може бути звичайним муляжем, який хтось підкинув, щоб пожартувати напередодні 1 квітня.


Загадкова істота на узбережжі США

Увага! Відео містить кадри насилля!

Теги: LifeStyle Новини США наука світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Могла бы военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сьогодні, 16:00 Могла бы военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 351
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сьогодні, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 769
Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
сьогодні, 16:21 Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
358
Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
сьогодні, 15:53 Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
743
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сьогодні, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 1057
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук