Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото
Сергій Шахов, який першим з народних депутатів захворів на Covid-19, нещодавно показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Тепер, опісля чуток про нібито VIP-палати для хворих, він показав те, чим годують хворих.
За словами Шахова, їжа звичайна і пісна, хоч у нього загалом пропав апетит через хворобу. Свої карантинні будні в Олександрівській лікарні Шахов показує у фейсбуці.
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Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна, настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене як і раніше поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, що б організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп,
– цитує Шахова видання inforesist.org.
Жартома Шахов сказав, що можливо, його влаштовує такий скромний обід через те, що він "звичайний хлопець із села". Варто також зазначити, що у Шахова сильний кашель, який дуже чутно під час його онлайн-трансляцій у фейсбуці.
Своє лікарняне меню показав і інший хворий на коронавірус нардеп Олександр Лукашев. У нього така ж тареля із супом та молочна каша.
Лукашев теж перебуває в Олександрівській лікарні / Фото inforesist.org
Не зовсім VIP-івський суп / Фото inforesist.org
Коронавірус і депутати: коротко
- 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус. Підчепив він його, наймовірніше, на відпочинку в Італії.
- Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
- Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діазноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега.