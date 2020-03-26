Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото

Сергій Шахов, який першим з народних депутатів захворів на Covid-19, нещодавно показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Тепер, опісля чуток про нібито VIP-палати для хворих, він показав те, чим годують хворих.

За словами Шахова, їжа звичайна і пісна, хоч у нього загалом пропав апетит через хворобу. Свої карантинні будні в Олександрівській лікарні Шахов показує у фейсбуці.

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Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна, настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене як і раніше поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, що б організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп,

– цитує Шахова видання inforesist.org.

Жартома Шахов сказав, що можливо, його влаштовує такий скромний обід через те, що він "звичайний хлопець із села". Варто також зазначити, що у Шахова сильний кашель, який дуже чутно під час його онлайн-трансляцій у фейсбуці.

Своє лікарняне меню показав і інший хворий на коронавірус нардеп Олександр Лукашев. У нього така ж тареля із супом та молочна каша.



Лукашев теж перебуває в Олександрівській лікарні / Фото inforesist.org



Не зовсім VIP-івський суп / Фото inforesist.org



Коронавірус і депутати: коротко