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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото

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      Шахов показав своє меню у лікарні / колаж 24 каналу

      Сергій Шахов, який першим з народних депутатів захворів на Covid-19, нещодавно показав умови утримання в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Тепер, опісля чуток про нібито VIP-палати для хворих, він показав те, чим годують хворих.

      За словами Шахова, їжа звичайна і пісна, хоч у нього загалом пропав апетит через хворобу. Свої карантинні будні в Олександрівській лікарні Шахов показує у фейсбуці.

      Раніше Хворий на коронавірус Шахов показав свою палату та розповів, як його лікують

      Мене наполегливо просять показати, чим годують пацієнтів в лікарні. Скажу одразу – їжа смачна, настільки, наскільки може бути смачним дієтичний стіл. Але у мене як і раніше поганий апетит, намагаюся хоч щось їсти, що б організм мав силу боротися з недугою. Сьогодні на обід був легкий картопляний суп,
      –  цитує Шахова видання inforesist.org.

      Жартома Шахов сказав, що можливо, його влаштовує такий скромний обід через те, що він "звичайний хлопець із села". Варто також зазначити, що у Шахова сильний кашель, який дуже чутно під час його онлайн-трансляцій у фейсбуці.

      Своє лікарняне меню показав і інший хворий на коронавірус нардеп Олександр Лукашев. У нього така ж тареля із супом та молочна каша.


      Лукашев теж перебуває в Олександрівській лікарні / Фото inforesist.org


      Не зовсім VIP-івський суп /       Фото inforesist.org
       

      Коронавірус і депутати: коротко

      • 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус. Підчепив він його, наймовірніше, на відпочинку в Італії.
      • Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
      • Пізніше стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня про діазноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • Цього ж дня з'явилася інформація, що Covid-2019 виявили у мажоритарника Сергія Рудика. Дані про це підтвердила його колега
      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Здорове харчування Лікарня Новини Києва Коронавірус в Україні Сергій Шахов Новини України
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