У світі прогнозують значне скорочення населення до 2100 року. Не омине воно й Україну: за прогнозами науковців, до кінця століття чисельність населення нашої країни становитиме лише 17,55 мільйонів.

Відповідні припущення з'явилися у дослідженні групи вчених Вашингтонського університету в Сіетлі, повідомляє Daily Mail.

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Очікується, що спочатку чисельність населення Землі збільшиться на понад 2 мільярди. Найбільше це стосується Африки на південь від Сахари. Адже там вже спостерігається досить високий рівень народжуваності.

Проте у 2064 році населення планети почне скорочуватися. Досягнувши піку в 9,7 мільярда людей, воно зменшиться приблизно до 8,8 мільярда. Люди народжуватимуть менше, адже країни з часом стають модернізованими, а традиційна роль жінок як матерів і домогосподарок зникає.

Україна належить до тих країн світу, в яких до 2100 року може відбутися значне зменшення чисельності населення – на 50% та навіть більше. Таке значне скорочення вчені прогнозують ще для 22 країн.

Цікаво! Дослідження американських вчених суперечить прогнозам ООН. Там навпаки раніше заявляли, що до 2100 року населення світу зростатиме.



Зараз середній коефіцієнт народжуваності в світі – 237 дітей на кожні 100 жінок. За прогнозами вчених, до кінця XXI століття він може знизитися до 166 дітей на кожні 100 жінок.

Що ще зміниться у світі

Китай належить до країн, де чисельність населення скоротиться на 25 – 50%, тобто з 1,4 мільярда до 732 мільйонів. Найбільш густонаселеною країною може стати Індія: там проживатиме 1,09 мільярда людей.

Крім цього, вчені прогнозують збільшення середнього віку людства. Це відбудеться, зокрема, внаслідок зниження народжуваності та кращого пристосування до навколишніх умов. Натомість населення працездатного віку через це скоротиться, тому постраждають економіки багатьох країн.

Згідно з дослідженням, однією з найбільших і найбагатших країн у світі стане Нігерія. Значні успіхи в економіці спостерігатимуться в Індонезії та Туреччині. Натомість у Бразилії та Росії ситуація навпаки погіршиться.