Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось всього 7 регіонів.

Розподіл областей України на зони карантинних обмежень МОЗ оприлюднило 2 квітня 2021 року. Найбільшу кількість тестувань провели у місті Києві – 2 247.

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Які області потрапили у червону зону

Нормою МОЗ вважає госпіталізацію менше ніж 60 на 100 тисяч хворих. У червону зону карантинних обмежень потрапили такі регіони з показниками:

Житомирська область – 60,8;

Запорізька область – 49,6;

Полтавська область – 53,0;

Сумська область – 67,4;

Харківська – 55,0;

Хмельницька – 66,0;

Чернігівська – 65,8.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Нові випадки заражень

Найбільшу кількість нових випадків заражень виявили у Запорізькій області – 21,4% та на Полтавщині – 21,1%. Також у Черкаські області, яку МОЗ віднесло до помаранчевої зони карантинних обмежень, виявили 22,2% нових випадків.

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