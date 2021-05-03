Наслідки Великодня в Україні: МОЗ оновило список "червоних" областей
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось всього 7 регіонів.
Джерело:МОЗ
Розподіл областей України на зони карантинних обмежень МОЗ оприлюднило 2 квітня 2021 року. Найбільшу кількість тестувань провели у місті Києві – 2 247.
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Які області потрапили у червону зону
Нормою МОЗ вважає госпіталізацію менше ніж 60 на 100 тисяч хворих. У червону зону карантинних обмежень потрапили такі регіони з показниками:
- Житомирська область – 60,8;
- Запорізька область – 49,6;
- Полтавська область – 53,0;
- Сумська область – 67,4;
- Харківська – 55,0;
- Хмельницька – 66,0;
- Чернігівська – 65,8.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Нові випадки заражень
Найбільшу кількість нових випадків заражень виявили у Запорізькій області – 21,4% та на Полтавщині – 21,1%. Також у Черкаські області, яку МОЗ віднесло до помаранчевої зони карантинних обмежень, виявили 22,2% нових випадків.
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Коронавірус в Україні 3 травня 2021 року: головне
- За останню добу в Україні виявили 2 758 випадків заражень.
- 154 хворих померли, однак одужали аж 5 550 пацієнтів.
- Вакцинували за 2 травня всього 177 українців. Загалом від початку вакцинації щеплення отримали майже 800 тисяч людей.
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