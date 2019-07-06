Сьомий місяць чекають сина з полону: ексклюзивні коментарі родини моряка Андрія Ейдера

Родина полоненого моряка Андрія Ейдера мешкає на Івано-Франківщині, проте часто їздить Україною – нагадувати, що хлопці і досі перебувають у російському полоні.

Журналістам 24 каналу вдалося застати Ейдерів вдома. Вони розповіли, як останні сім місяців чекають Андрія з полону.

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Дмитро Ейдер говорить про свого сина з жартами. Андрій – наймолодший з 24 полонених моряків. "Він молодець, справді. Ми думали його буде найпростіше зламати, бо малий. Але виявилося, що ні", – зазначив він.

Як українських моряків захопили в російський полон?Усе сталося, коли російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами ("Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу") і 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.



Суд окупованого Криму арештував усіх цих українців, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви. Проте 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.



Із СІЗО в Москві до містечка Надвірна, де нині живе батько з мачухою Євгенією, зрідка приходять саркастичні малюнки Андрія.



Малюнок Андрія Ейдера

Ейдери родом з Одеси. На Івано-Франківщину родина переїхала менше, ніж півтора року тому. Дмитро сам мріяв піти служити на флот, та його не пустив батько, бойовий офіцер. Рішення ж Андрія підкорити море підтримали всією родиною без вагань.



Родина Андрія Ейдера / Фото: Facebook Дмитрий Эйдер

У морському училищі швидко навчився стріляти. І в море на катері "Бердянськ" вперше вийшов у серпні – всього лише за три місяці до полону. На флоті йому подобалося, батькам присилав жартівливі фото.



Артилерійний катер "Бердянськ"

Про перехід кораблів батьків попередив. Його планували тричі. Спершу завадив шторм. Андрій планував поселитися у Маріуполі й запросити до себе дівчину Марину, коли завершить рейс.

Втім, 25 листопада біля Керчі його плани зірвали росіяни. Згодом про своє здоров'я хлопець написав листа з СІЗО Матроська тиша – теж із сарказмом.

У нього в стегні диркі була, три пальці можна було засунути. Написав в листі "вибачте, що пачкаю зеленкою листок, бо рука перев'язана",

– розповіла Євгенія.

Зазначимо, що в поранених полонених українських моряків Андрія Артеменка та Андрія Ейдера досі залишаються невилучені осколки скла. А адміністрація СІЗО та тюремні медики не дають свідчень на проведення незалежного обстеження моряків у цивільній клініці. Проте, за словами адвоката Миколи Полозова, гострий больовий синдром в хлопців вже минув, а рани затягуються.

У родині кажуть, що поки Андрій в полоні, нічого не святкують, адже соромно перед ним. Винятком є хіба день народження хлопця. У грудні, вже в полоні, йому виповнилося 19.

Андрій Ейдер з дівчиною / Фото: Facebook Євгенія Ейдер

Євгенія разом з кількома родичами моряків возять виставку картин "Повернення додому". Приїжджають у міста, звідки родом моряки. Там вчать людей писати листи за ґрати. Їх вкладають у спеціальні конверти.



Конверти для листів українським морякам



Виставка "Повернення додому" у Львові / Фото: Facebook Євгенія Ейдер

"Андрій передавав через адвоката, що дуже симпатичні кораблики. Я знала, що конверти цензуру не проходять, тому там, саме на конвертах, є маленький привіт з України", – пояснила мачуха полоненого.

Тим часом Дмитро Ейдер вже готує подарунки для моряків. Він коваль і у власній кузні готує 24 нагородні ножі.



Так виглядають подарунки для полонених моряків від Дмитра Ейдера

Їх урочисто вручать морякам, щойно хлопці повернуться додому.



Українські моряки в полоні РФ / Інфографіка: 24 канал

