Не маю оптимізму, – міністр оборони Британії про шанси стримати Путіна
Джерело:BBC
Міністр оборони Великої Британії заявив, що "все ще бачить шанси" стримати Росію від нападу на Україну. Однак він на це вже майже не сподівається.
Наразі Бен Воллес перебуває у Європі з робочим візитом. Головна мета поїздки – скоординувати дії з союзниками для стримування Росії та підтримки України.
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Невдовзі британський міністр зустрінеться у Москві з російським колегою Сергієм Шойгу. Водночас Воллес зазначив, що "не має оптимізму" у тому, що Володимира Путіна вдасться стримати від агресії.
Міністр закликав інші країни допомогти Україні
Урядовець наголосив, що реакція Великої Британії на демонстрацію сили Кремлем була "рішучішою, ніж у багатьох інших". Воллес намагається переконати колег з інших країн також підтримувати Україну постачанням зброї.
Міністр зазначив, що добудований, але не сертифікований російський газопровід "Північний потік-2" є одним з ключових факторів тиску на Кремль.Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон казав, що його країна посилить війська НАТО у Східній Європі, якщо Росія піде у наступ. Політик запевнив, що Захід дасть відповідь на будь-яку атаку проти України. Мовиться про "жорсткіші, ніж були раніше" санкції.
Як країни допомагають Києву
- За даними ЗМІ, США можуть відправити ЗСУ транспортні вертольоти, які придбали для афганських військових. Раніше в "Бориспіль" прибув літак з американською зброєю.
- У польському міністерстві оборони проводять консультації щодо передачі Україні зброї.
- Естонія передає Україні протитанкові Javelin, Латвія – летальну та нелетальну зброю, а Литва – 24 тепловізори.
- Чехія відправить артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.
- Канада передасть Києву 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, держава розглядає можливість постачання військового обладнання.
- Данія планує надати Україні гроші для стабілізації ситуації та проведення реформ.
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