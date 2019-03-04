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      Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти

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      Нерухомість Наливайченка
      Нерухомість Наливайченка / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу продовжують знайомити вас із нерухомістю кандидатів у президенти. Сьогодні мова йтиме про борця із офшорами та корупцією, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка. Які маєтки задекларував політик, читайте далі.

      У своїй електронній декларації про доходи за 2018 рік кандидат у президенти вказав, що разом із дружиною Оленою та донькою Ольгою володіє квартирою в Києві площею 72,9 квадратних метра. 

      Читайте також: Хто такий Валентин Наливайченко: біографія кандидата в президенти

      Що відомо про нерухомість Валентина Наливайченка

      А у 2014 році у своїй декларації в розділі "нерухомість" політик задекларував лише 10 соток землі. У дружини та доньки Наливайченка нерухомості значно більше. За даними реєстру майнових прав, у 2010 році дружина отримала у подарунок квартиру площею майже 400 квадратних метри та паркомісце в елітному житловому комплексі "Альпійський".

      Скріншот із декларації Валентина Наливайченка
      Скріншот із декларації Валентина Наливайченка

      Але це тільки маленька частина нерухомості родини. У 2015-му році донька Валентина Олександровича в один день отримала в подарунок 4 земельних ділянки і ще одну – його дружина.

      Скріншот із декларації Валентина Наливайченка
      Скріншот із декларації Валентина Наливайченка

      Не заробив, а подарували

      Загальна площа "подарунків" – більше 2 гектарів. Усі ділянки родині Наливайченка подарувала родина Бабичів. Це дівоче прізвище дружини Наливайченка – Олени.

      Родичам дружини Наливайченка ці ділянки також дісталися безкоштовно від держави через приватизацію за тих часів, коли Валентин Олександрович вперше керував СБУ.

      Карта Києва, на якій позначений ЖК "Альпійський":

       

      Наливайченко непростий сусід. Одна з його квартир знаходиться у тому ж житловому комплексі, що і квартира Арсена Авакова.

      Житловий комплекс, у якому знаходиться квартира Валентина Наливайченка
      Житловий комплекс, у якому знаходиться квартира Валентина Наливайченка

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      Теги: Публікації Статті Валентин Наливайченко Елітна нерухомість Президентські вибори 2019 Новини нерухомості Нерухомість кандидатів в президенти
      Джерело: 24 канал
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