Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
Журналісти 24 каналу продовжують знайомити вас із нерухомістю кандидатів у президенти. Сьогодні мова йтиме про борця із офшорами та корупцією, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка. Які маєтки задекларував політик, читайте далі.
У своїй електронній декларації про доходи за 2018 рік кандидат у президенти вказав, що разом із дружиною Оленою та донькою Ольгою володіє квартирою в Києві площею 72,9 квадратних метра.
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Що відомо про нерухомість Валентина Наливайченка
А у 2014 році у своїй декларації в розділі "нерухомість" політик задекларував лише 10 соток землі. У дружини та доньки Наливайченка нерухомості значно більше. За даними реєстру майнових прав, у 2010 році дружина отримала у подарунок квартиру площею майже 400 квадратних метри та паркомісце в елітному житловому комплексі "Альпійський".
Скріншот із декларації Валентина Наливайченка
Але це тільки маленька частина нерухомості родини. У 2015-му році донька Валентина Олександровича в один день отримала в подарунок 4 земельних ділянки і ще одну – його дружина.
Скріншот із декларації Валентина Наливайченка
Не заробив, а подарували
Загальна площа "подарунків" – більше 2 гектарів. Усі ділянки родині Наливайченка подарувала родина Бабичів. Це дівоче прізвище дружини Наливайченка – Олени.
Родичам дружини Наливайченка ці ділянки також дісталися безкоштовно від держави через приватизацію за тих часів, коли Валентин Олександрович вперше керував СБУ.
Карта Києва, на якій позначений ЖК "Альпійський":
Наливайченко непростий сусід. Одна з його квартир знаходиться у тому ж житловому комплексі, що і квартира Арсена Авакова.
Житловий комплекс, у якому знаходиться квартира Валентина Наливайченка
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