Неймовірна знахідка: вчені виявили лід на Місяці

Астрономи виявили невеликі ділянки льоду на Місяці, які згодом могли б стати джерелом води для людей.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також: Астронавт показав фото вулканів, зроблене із космосу

Ознаки замороженої води в районі північного та південного полюсів Місяця знайшли вчені за допомогою даних з індійського космічного апарату Чандраян-1. Більша частина льоду була знайдена поблизу південного полюсу Місяця навколо скупчення кратерів, а на півночі ділянки льоду виявилися більш ізольованими, як стверджує Шуай Лі з Гавайського інституту геофізики та планетології.

Також науковці виявили, що ділянки льоду схильні утворюватися там, де температура поверхні ніколи не піднімається вище -163 градусів. Однак, не лише температура впливала на заморожування води: лише 3,5% ділянок, що були у тіні, містили ознаки льоду.

Згідно з доповіддю в працях Proceedings of the National Academy of Science, це відкриття стало першим справжнім доказом існування льоду на поверхні Місяця.

Ці льодові відкладення можуть бути використані як сировинна база у майбутньому вивченні Місяця,

– підсумували автори.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно