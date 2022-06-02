Нова Буча на Херсонщині, ядерні навчання Росії, зброя для України: інтерв'ю з Арестовичем

Поки Росія далі "брязкає" зброєю й проводить ядерні навчання, на Херсонщині, найімовірніше, виявили нову цинічну розправу окупантів з людьми.

Однак вже невдовзі нам вдасться вибити ворога з нашої території, оскільки Україні мають надати зброю, що "здатна змінити правила гри". Про це 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів Олексій Арестович – радник очільника Офісу Президента.

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Про ситуацію на фронті

Масова розправа над цивільними у Херсонщині

Росія продовжує нехтувати мирним населенням. Зокрема, на Херсонщині виявили нову розправу з людьми. За словами Арестовича, окупанти вчинили нові звірства.

За інформацією, яка потребує уточнення, сталася "маленька Буча" у Херсонській області,

– заявив Арестович.

Він додав, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється, про те, що виявили нову розправу над мирним населенням Херсонщини.

Окупанти готують наступ на Запоріжжя

"Окупанти намагалися наступати на напрямку Гуляйполя, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя. Вони готуються, але подивимось, чи буде це", – сказав Арестович.

Наразі найактивнішими є бої за Сєвєродонецьк. Крім цього, як розповів радник, окупантів відтиснули від траси Бахмут – Сєвєродонецьк. Росіяни наступали, намагаючись перерізати шлях, але зараз по них б'ють з артилерії. Ба більше, українські військові кілька днів тому звільнили Комишуваху. Наразі там точаться бої, але росіяни не наступають.



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Про знищення ПВК "Ліга"

Українські бійці героїчно знищили великий підрозділ приватної військової компанії "Ліга". Однак найманці з ПВК "Вагнера" ще залишились.

Арестович пояснив, що найманці з "Ліги" брали й беруть активну участь на Донеччині та Луганщині. Туди переважно набирають людей, які мають військовий досвід, а також вправні у розвідці, диверсіях тощо. Однак українські оборонці завдали загарбникам з "Ліги" величезних втрат.

Як наголосив Арестович, після знищення великого ворожого підрозділу українським захисникам стало легше не лише через це, а й тому, що підійшла наша артилерія. Досі на цій ділянці не завдавали потужних ударів вглибину оборони противника понад тиждень, але зараз таки почали.

Що відбувається у Білорусі

Білоруси відмовились наступати на Україну

Білоруська армія не хоче воювати за інтереси Путіна, і тим більше – проти українців. Ще у березні 2022 року понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну. Втім, тоді їм надходив наказ готуватись.

У березні був наказ готуватись до вторгнення, але білоруські військові категорично відмовилась,

– зазначив Арестович.

Лукашенко у відчаї й створює "народне ополчення" проти росіян

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити у країні "народне ополчення". Однак це також вказує на те, як додав радник глави ОП, що білоруський глава – у відчаї. Річ у тім, що глава Білорусі чітко знає, що загрози з боку України для нього немає.

Ця ідея не проти нас, вона проти Росії, тому що Путін тисне на Лукашенка,

– сказав Арестович.

Які настрої зараз у Росії

Арестович відреагував на ядерні навчання Росії

У Росії повідомили про випробування стратегічних комплексів "Ярс". Мовиться про ракети, які здатні нести ядерні боєголовки. Арестович зазначив, що можна взагалі не звертати на це жодної уваги.

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"Ці навчання планові, і їх проводять 2 – 4 рази на рік. Я можу сказати, що за півтора року в ТКГ, які я провів, щойно було якесь принципове питання, то одразу проводили ядерні навчання. На нього можна не звертати увагу й сприймати як щось таке далеке", – сказав Арестович.

Росія боїться наступу українців

Те, що росіяни стягують техніку у Брянській області, за 3 кілометри від кордону з Сумщиною, свідчить лише про те, що так вони намагаються лише "прикрити" свій державний кордон. Однак наразі, за словами радника глави ОП, ознак підготовки до наступальних дій та створень для цього угруповань – немає.

Вони прикривають свій кордон. Росіяни ж бояться, що "злобні укропи", як вони кажуть, підуть на російську територію і всіх захоплять,

– зазначив Арестович.

Ба більше, очільники тамтешньої влади непокоїлись з цього приводу, тож вони запросили російські війська, що заспокоїти громадян.

Разом з тим у Міноборони надалі не виключають посилення інтенсивності обстрілу позицій українських військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.

Росіяни злякались, що Україна наступить: дивіться відео

Про погрози Лаврова про "залучення третіх країн" у війну

У Кремлі продовжують вкидати абсурдні заяви від істерії, паніки та безсилля. Одна з останніх заяв очільника російського МЗС не стала винятком, а черговою провокацією. На думку радника керівника Офісу Президента, подібні висловлювання звучать ще з 24 лютого – початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Нічого не буде. Вони пустили "бульбашку", тому що треба ж якось пояснювати своєму суспільству, а як вони не змогли припинити й зірвати постачання озброєння до України", – пояснив Арестович.

Якщо цього не вдасться зробити, то одним із винних хочуть зробити саме Лаврова.

Про поранення Пушиліна

У місті Лимані Донецької області було поранено ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Також серед постраждалих були представники верхівки російської влади, когось із них – знищили.

Його накрила наша артилерія, як це водиться. Заразом загинули й десяток осіб, які його супроводжували. Всяке трапляється. Хтось з "200-х" був з верхівки Росії. Хто саме – встановлюємо,

– додав Арестович.

Дворнікову шукають заміну

Головний командувач російського вторгнення в Україну генерал Олександр Дворніков не з'являється на людях уже понад два тижні. Імовірно, уже шукають того, хто може його замінити. Утім, за словами Арестовича, офіційних новин поки немає. Є лише відповідні підозри. Наразі їх перевіряють.

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Як допоможе західна зброя Україні

З німецькою зброєю не було б питання Сєвєродонецька

Хоч Німеччина обіцяє зброю для України, але процес її надання непевний. Проте у країні є потужний консенсус щодо передання важкого озброєння. А криза в Німеччині має вирішитись найближчими політичними днями. Саме тоді побачимо, чи буде німецька зброя.

"Ми її дуже потребуємо. Якби німецька зброя була в нас, то не було б питання Сєвєродонецька й Попасної. Ми зупинили б окупантів і вони б не взяли цих міст", – наголосив Арестович.

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Американські MLRS здатні змінити правила гри

Україна отримає американські ракетні системи залпового вогню MLRS великої дальності дії. Це дуже потужний комплекс. Ба більше, ця зброя – дуже точна, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі".

З MLRS росіяни не зможуть більше накопичувати ресурси та кидати їх в бій. Ця зброя дійсно здатна кардинально змінити правила гри на головних ділянках фронту, наголосив Арестович.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться повністю відео 24 каналу