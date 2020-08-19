Як пишуть журналісти, випадок з приватизацією готелю "Дніпро" дійсно безпрецедентний в роботі Фонду Держмайна України. Це перша приватизація, проведена повністю прозоро, на відкритому аукціоні.

Крім того, що в процесі підготовки цієї приватизації було проведено повноцінний міжнародний аудит такими світовими компаніями, як Baker McKenzie в сфері юридичного аудиту, Cushman & Wakefield – в підготовці техніко-економічного обґрунтування, а Grant Thornton – у фінансовій сфері. Також був використаний ряд інноваційних розробок.

В першу чергу, мова йде про використання в цілях потенційних інвесторів такої розробки компанії IDeals як віртуальні кімнати даних. Саме завдяки цій системі всі претенденти ознайомилися з максимально повним пакетом документів про лот. Така прозора процедура дозволила всім учасникам торгів перевірити на початкових етапах, який реальний стан фінансів і чи немає за цим об'єктом прихованих судових позовів. Також ще до початку конкурсу були зупинені фіктивні закупівлі, налагоджений бухгалтерський облік, реструктуровані борги і підготовлено дослідження ринку готельного бізнесу Києва.

Такий підхід нового керівництва ФДМУ на чолі з Дмитром Сенниченко приніс очікуваний результат: крім надходження в бюджет України суми в 1,1 млрд гривень, це позитивно позначилося на міжнародній оцінці діяльності фонду.

"Вперше за 28 років в приватизації державного об'єкта звичайна українська IT-компанія змогла не тільки взяти участь в аукціоні, але і обійти людей з перших рядків "Форбса", – пишуть ЗМІ.

Такий підхід свідчить про те, що нові команди, які прийшли разом з президентом Зеленським, дійсно націлені на досягнення результату і побудову чесної, прозорої системи управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська IT-компанія на чолі із засновником кіберкоманди NAVI Олександром Кохановським перемогла на аукціоні і придбала готель "Дніпро" за рекордні 1,1 млрд гривень. На місці готелю планують зробити великий кіберспортивний проєкт з дотриманням всіх умов, які ставив ФДМУ при оголошенні конкурсу.