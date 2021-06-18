Головні новини 18 червня: санкції РНБО проти Фукса і Фірташа, Чапкіса поховали у Києві

РНБО провела чергове засідання: під санкції потрапили олігарх Дмитро Фірташ, бізнесмен Павло Фукс та глава "Ростеху" Сергій Чемезов. У Києві на Байковому кладовищі поховали Григорія Чапкіса. Американські ЗМІ повідомили, що США призупинили військову допомогу Україні на 100 мільйонів доларів. Петиція про звільнення Олега Татарова набрала 25 тисяч голосів. Такими були головні новини 18 червня.

Найважливіші новини України і світу за п'ятницю, 18 червня:

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Засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю, 18 червня, провела чергове засідання на Банковій. Згодом Олексій Данілов під час брифінгу розповів про найважливіші рішення, які вдалося ухвалити.

Санкції проти Фірташа

Проти українського олігарха Дмитра Фірташа запровадили повний пул санкцій.

Причиною такого рішення стала участь олігарха у титановому бізнесі.

Насамперед мовиться про постачання сировини на військові підприємства Росії – країни-окупанта.

Данілов наголосив, що такі процеси не можуть тривати надалі.

Санкції проти Фукса

Під повним пулом санкцій також опинився російський бізнесмен Павло Фукс.

Місце у санкційному списку йому забезпечила причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Як приклад, Данілов назвав кейс компанії "Голден Деррік".

Зокрема, мовиться про день, коли одна людина – певний "Віталій Євгенійович" – зареєстрував відразу 19 компаній.

Секретар РНБО повідомив, що надра – це багатство, яке належить усім громадянам України. Копалинами розпоряджатися у такий спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть.

Фукс вже відреагував на санкції. Він наголосив, що це рішення – особиста помста Данілова.

Скасування ліцензій на видобуток та розробку

Відповідно до пропозиції СБУ, РНБО також ухвалила рішення щодо санкцій проти очільника російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова та російського бізнесмена Михайла Шелкова.

Данілов розповів, що під час засідання РНБО ухвалили рішення анулювати 4 ліцензії з видобутку титану та скасувати 3 – з розробки вуглеводню та 3 – з рудних. Окрім того, стало відомо, що Україні добровільно повернули одразу 2 ліцензії на видобуток нафти та газу.

Мова про компанію "Геоальянс" в Харківській і Дніпропетровській областях. Хоча засновник перебуває на островах, держава вітає такі дії,

– зауважив Данілов.

"Загадкову" особистість Данілов не розкрив, лише зауважив, що це – "один шановний бізнесмен Дніпра". Можемо припустити, що він мав на увазі Ігоря Коломойського.

Затвердження стратегії розвитку ОПК України

РНБО також затвердила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. За словами Данілова, її розробили у межах виконання указу Володимира Зеленського.

Секретар РНБО наголосив, що у стратегію закладено вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління продукції відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, мовиться про утворення агенції оборонних технологій та впровадження інноваційних проєктів.

Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: дивіться відео

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Похорон Чапкіса

Джерело: 24 канал

Прощалися з легендарним танцівником та хореографом Григорієм Чапкісом у Національній Філармонії України. Поховали митця на Байковому кладовищі в українській столиці. На похороні Чапкіса зібралася уся його родина. Зокрема, прибули діти покійного: син Грег і донька Лілія, а також онука – Анна Сафрончик.

На прощання приїхав Зеленський

Зауважте! Григорій Чапкіс помер 13 червня . Йому був 91 рік.

Володимир Зеленський теж приїхав попрощатися з танцівником. Український лідер поклав квіти до труни Чапкіса та висловив співчуття рідним. Від спілкування з журналістами глава держави відмовився.

Згодом на сайті Офісу Президента з'явився щемливий коментар президента.

Велика особистість. Невиправний оптиміст. Приклад для багатьох, хто присвятив своє життя танцю. Для мене Григорій Миколайович завжди живий,

– заявив Зеленський.

Як зірки прощалися з Чапкісом

Влад Яма під час траурної церемонії не зміг стримати сліз. Танцівник зізнався: він не ходив на уроки до Чапкіса, однак завжди хотів вважати себе його учнем.

Ілона Гвоздьова заявила, що вважає Чапкіса "учасником свого творчого життя і прикладом для наслідування".

Павло Зібров зауважив: Чапкіс "показав своїм життям, що не треба заглядати в паспорт, треба творити. Якщо ти творець, то вік не грає ролі зовсім".

Прощання з Чапкісом / "Life.Сегодня", ТСН

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Військова допомога Україні під загрозою

Джерело: Politico

За даними видання Politico, США тимчасово призупинили пакет військової допомоги Україні. Загалом, мовилося про суму до 100 мільйонів доларів. Відповідну заяву начебто озвучило джерело з Білого дому.

Водночас, за даними одного зі співрозмовників видання, Україна все ще може швидко отримати пакет військової допомоги.

Над підготовкою пакету допомоги працювали посадовці з Держдепу та Пентагону. Водночас напередодні зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві процес призупинили.

Видання The Washington Post також повідомляло, що адміністрація Байдена розглянула та "заморозила" допомогу.

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Петиція про звільнення Татарова набрала 25 тисяч голосів

Джерело: 24 канал

Петиція про звільнення заступника глави Офісу Президента Олега Татарова набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути український лідер Володимир Зеленський.

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що тепер у президента є 2 шляхи: або він виконає волю народу, або й надалі захищатиме корумпованого служника Віктора Януковича.

Петицію підписав "Джо Байден"