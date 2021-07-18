Головні новини 18 липня: напад на прикордонників за причетності СБУ, повені в Європі

На кордоні з Росією напали на українських прикордонників: до цього причетні співробітники СБУ. Масштабні повені в Європі: страждає Австрія, Німеччина, Бельгія. Буревій під Києвом забрав життя двох людей, одна перебуває в лікарні . СБУ підготувала підозру міністру оборони Росії Шойгу. Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США. Такими були головні новини 18 липня.

Найважливіші новини України та світу за 18 липня:

На кордоні з Росією напали на українських прикордонників

Джерело: МВС

Вночі 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, у Сумській області, на українських прикордонників напали 3 невідомих осіб. Їм завдали тілесних ушкоджень і забрали табельну зброю. Два охоронці рубежу постраждали.

Згодом силами Держприкордонслужби і Нацполіції зброю знайшли та повернули. Щоправда, самих нападників наразі розшукують.

У Держприкордонслужбі заявили, що це спроба залякування прикордонників. Держкордон посилено охороняють. На місце інциденту приїхав глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Правоохоронці проводять слідчі дії. Уже відкрили кримінальне провадження за статтями викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Згодом у коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що постраждалі перебувають у задовільному стані. Пошук злочинців триває.

У Держприкордонслужбі розповіли:

не можуть надати точну інформацію щодо того, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Скоріш за все – з України;

нападники втекли вглиб України;

стан військовослужбовців задовільний;

попередньо відомо, що нападники не були озброєні;

однак у Держприкордонслужбі наголосили, що дії нападників "були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб забезпечити своє життя".

До речі, видання Sumy Today поширило інформацію, що до інциденту можуть бути причетними співробітники СБУ.

До нападу причетні співробітники СБУ

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що до нападу на українських прикордонників причетні співробітники СБУ. На час досудового розслідування їх відсторонили від роботи. Відомство заявило, що сприятиме слідству.

СБУ встановила причетність людей, які здійснили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині, і передала їх органам слідства,

– мовиться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад.

Масштабні повені в Європі: страждає Австрія, Німеччина, Бельгія

Джерело: 24 канал

Потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, Бельгія, Австрія, а також Нідерланди та Франція.

Між Німеччиною і Чехією припинили залізничне сполучення, адже потоки води знищили частину колій. Проблема виникла на ділянці між містами Бад-Шандау у Німеччині і Дечіном у Чехії. Відтак міжнародний потяг Прага – Дрезден не може курсувати.

Станом на 11 годину 18 липня відрізок від чеського кордону і Бад-Шандау на гугл-картах позначений, як перекритий. На відрізку від Дечіна і до німецького кордону ведуть ремонтні роботи.

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У Австрії також лютує повінь: синоптики прогнозують сильні дощі

Постаждалий немає. Проте влада створила екстрені евакуаційні команди, щоб забезпечити захист.

У багатьох регіонах спрацювали автоматичні системи оповіщення про підняття рівня річок, що призведуть до повені.

Річка Зальцах вийшла з берегів, це призвело до повені в центрі міста Халлайн.

Сильний фронт дощів спричинив повені та зсуви у значній частині землі Зальцбург у ніч на неділю.

Від негоди потстраждала також столиця району Куфштайн біля кордону з Баварією.Там такої води ще не бачили.

У Верхній Австрії сильні зливи призвели до місцевих повеней, селевих зсувів. З 16 години 17 липня в районах Штайр-Штадт, Штайр-Ленд, Кірхдорф, Лінц-Ленд, Вельс-Ленд та Гмунден у ліквідації наслідків задіяли 150 рятувальних команд.

У Відні проливні дощі та грози підняли за терміновою командою усі рятувальні підрозділи. Повідомляють про затоплені підвали та підземні переходи.

У долині Зебах у муніципалітеті Малніца в Карінтії сталися кілька селевих зсувів. Одне подружжя застрягло у своєму домі на висоті 1338 метрів над рівнем моря. Їх оточила вода і рятувальникам довелося знімати постраждалих за допомогою вертольота.

В Німеччині кількість жертв зростає, у східній Баварії оголосили надзвичайний стан

Кількість жертв моторошних повеней у Німеччині зросла до 156 людей. Загалом, катастрофа у Європі вже забрала життя понад 180 людей.

Понад 650 постраждалих. Окрім того, правоохоронці заявили, що кількість жертв і травмованих може зрости найближчим часом.

У східній Баварії вже оголосили надзвичайний стан.

На території Саксонської Швейцарії станом на ранок 18 липня добовий рівень опадів вже перевищив 100 літрів на один квадратний метр.

Коротко про смертельні повені в Європі

Днями потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, а також Бельгія, Нідерланди й Франція.

У Бельгії жертвами повені стали щонайменше 20 людей. Окрім того, ще 20 – вважають зниклими безвісти.

В одному з бельгійських міст будинок обвалився під час виступу мера. Камери фіксували виступ політика, однак зафільмували, як чиясь оселя розвалюється просто на очах.

Буревій під Києвом забрав життя двох людей, ще одна – в лікарні

Джерело: ДСНС

У селах Гаврилівна та Сухолуччя, що на Київщині негода забрала життя двох людей. Трагедія сталася ввечері 17 липня. Про це рятувальники повідомили 18 липня.

Люди загинули через падіння дерев, які спричинили погіршення погодних умов. Ще одна людина отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Станом на 18 липня 7:00 без електроенергії залишився 101 населений пункт у 3 областях:

Київська – 53,

Житомирська – 35,

Чернігівська – 13.

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СБУ підготувала підозру міністру оборони Росії Шойгу

Джерело: СБУ

СБУ викликала для вручення підозри очільника російського оборонного міністерства Сергія Шойгу. Документ вже підписав старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Тарас Бутенко.

Шойгу зобов'язаний прибути 20 липня до Маріуполя для її вручення.

Слідчі СБУ підготували підозру російському міністру за статтею 260 про створення воєнізованих збройних формувань, які заборонені законом України.

У випадку Шойгу його діяльність призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Якщо провину міністра оборони Росії доведуть, то в Україні йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У Маріуполі російському міністру хочуть не лише вручити підозру, але й провести певні процесуальні дії.

Якщо Шойгу не прибуде для вручення підозри, згідно з українським законодавством, його можуть оголосити у міжнародний розшук .

. Якщо ж підозру йому таки вручать, але він не з'являтиметься у суді, до міністра можуть застосувати примусовий привід та грошові стягнення.

До речі, в травні Офіс генпрокурора повідомив Шойгу про підозру в пособництві блокування військової частини ВМС Збройних сил України під час окупації Криму.

Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

Джерело: ЮНІСЕФ

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Цю партію препаратів надав уряд США через механізм COVAX.

Як повідомили у МОЗ, цими препаратами мобільні бригади щеплюватимуть організовані колективи та професійні групи попередніх етапів.

В ЮНІСЕФ підкреслили, що у рамках COVAX до кінця 2021 року Україна отримає достатню кількість різних вакцин, аби захистити від коронавірусe до 20% населення.

Наша ключова мета — захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації,

– наголосив Віктор Ляшко, очільник МОЗ.

Водночас очільниця Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл додала що кращий доступ до вакцин для всіх країн є най ефективнішим шляхом подолання пандемії.

Коротко про вакцину від Moderna

Це мРНК-вакцина. Вона розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.

Нова назва вакцини від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення цим препаратом потрібно проводити двічі з інтервалом у 28 днів.

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