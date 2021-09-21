Вся Україна – у жовтій зоні, Зеленський у США: головні новини 21 вересня

В Україні посилюють карантинні обмеження, усі області переходять у жовту зону. Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до США. В окупованій Ясинуватій здетонував склад боєприпасів. Скандал з блогеркою Онацькою набирає нових обертів. Такими були головні новини 21 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Україна – у жовтій зоні

Джерело: Кабмін

21 вересня в Україні провели позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно відбувалося за участі прем'єр-міністра Денис Шмигаль й очільників ОДА. Глава Кабміну застеріг про те, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується. Аби захистити громадян, комісія ухвалила рішення про переведення усіх областей до жовтого рівня епідемічної небезпеки. Він почне діяти з 23 вересня 2021 року.

Головне про обмеження жовтої зони

Масові заходи дозволені лише у випадку, якщо зали заповнені на 50%.

Така ж ситуація із спортивними матчами – можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.

Заклади громадського харчування можуть працювати, але лише до 00:00.

Навчальні заклади дозволено відвідувати групами до 20 людей.

Переваги для вакцинованих українців

Прем'єр-міністр підкреслив, що обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на заклади, де персонал та відвідувачі щеплені від коронавірусу, мають негативний тест або нещодавно перенесли хворобу й можуть це підтвердити. Розповідаючи про посилення карантину, Шмигаль наголосив, що саме вакцинація найефективніше допомагає у боротьбі з COVID-19. Він закликав українців пройти повний курс щеплення й наголосив, що це – безкоштовно.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко висловився про ймовірність запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для українців. Він не виключає такого розвитку подій. Втім, наразі про таке не мовиться й залишається добровільною. За даними МОЗ, станом на 21 вересня, 6 366 923 українці щеплені хоча б однією дозою, а повністю імунізовані – 5 198 661 людина.

Візит Зеленського до США

Джерело: 24 канал

Президент Зеленський вдруге за вересень прибув до США із офіційним візитом. Цього разу глава держави прилетів у Нью-Йорку. Там він планує виступити на 76 сесії Генеральної асамблеї ООН. За попередньою інформацією, це відбудеться у середу, 22 вересня. Сам політик, пояснюючи мету своєї поїздки, відзначив роль цього майданчика у протистоянні російській агресії.

Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках, організація ООН – один із головних,

– підкреслив Зеленський.

З чого президент почав свій візит

Після прибуття до Нью-Йорка глава держави відвідав меморіальний комплекс "11 вересня" й вшанував пам'ять жертв теракту. Політик поклав квіти до таблички з іменем Джона (Івана) Скали. Це американець українського походження, який у 2001 році добровільно пішов рятувати людей й загинув у будівлі, охопленій вогнем. На той момент йому був лише 31 рік.

20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 людей. 12 з них були українцями. Вічна пам'ять усім жертвам #9/11. pic.twitter.com/7Lu0ih56BK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

20 years ago, the largest terrorist attack in the history of the world took the lives of 2,996 people. 12 of them were Ukrainians. Eternal memory to all victims of #9/11. pic.twitter.com/5Lfxl0MZ56 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

У США президент проведе низку зустрічей

Як повідомили у Зеленського, в Нью-Йорку український лідер зустрінеться зі світовими лідерами, представниками міжнародних організацій, бізнесменами та інвесторами. Крім цього, у нього буде нагода поспілкуватися з українською діаспорою.

Коротко про попередній візит Зеленського у США

На початку осені український президент здійснив свій перший офіційний візит до США. Там він зустрівся, зокрема, з американським лідером Джо Байденом.

Президент США відзначив, що хотів би знову приїхати до України. Зазначимо, що у період з 2009 по 2017 роки він здійснив аж 6 офіційних візитів до Києва.

Байден запевнив Зеленського, що США непохитно підтримують членство України у НАТО. До того ж, політик пообіцяв надати нашій країні військову допомогу.

Крім цього, представники української делегації провели низку зустрічей з представниками американського бізнесу та влади. Сторони підписали чимало важливих угод.

Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що фактично 50% українців оцінили візит Зеленського до США як успішний.

Серія вибухів в окупованій Ясинуватій​

Джерело: "Depo Донбас"

В окупованій Ясинуватій, розташованій у Донецькій області, зранку 21 вересня прогриміла серія вибухів. Спочатку російські найманці цинічно намагалися звинуватити українську армію – заявляли, нібито мовиться про обстріли з боку ЗСУ. Окупанти активно поширювали інформацію про те, що "українські карателі обстріляли школу-інтернат". Втім, місцеві мешканці спростували це й повідомили, що сталися вибухи на складах боєприпасів. Тож заява бойовиків, що й не дивно, є фейком.

Де розташоване місто Ясинувата: дивіться на карті



Знак, який свідчить про зберігання боєприпасів

Про те, що там, де прогриміли вибухи, бойовики могли зберігати зброю та боєприпаси, свідчить встановлений на місці інциденту знак. На ньому є застереження щодо ймовірної небезпеки. "Стоп, міни", – написано на червоному фоні з білою ілюстрацією черепа.



Знаки, встановлені там, де прогриміли вибуху / Колаж 24 каналу

Не варто шукати логіки у заявах бойовиків, – Гармаш

Представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш прокоментував інцидент в окупованій Ясинуватій. Він наголосив, що шукати політичної логіки в таких повідомленнях окупантів – не варто. "Можливо, це провокація. Але, знову ж таки, тому що війна. Саме війна дає можливості для провокацій", – зазначив Гармаш. Також представник Донецька у ТКГ пригадав, як нещодавно бойовики обстріляли Щастя й стверджували, що нібито це українці самі себе обстріляли, бо з'ясовували стосунки. "До чого тут був обстріл мирної інфраструктури – не зрозуміло. Але така у них логіка", – пояснив Гармаш.

Військовий Штефан подає позов проти скандальної блогерки

Джерело: 24 канал

Після того, як скандальна київська блогерка Таїсія Онацька подала позов проти українського військовослужбовця Анатолія Штефана ("Штірліца"), той вирішив судитися у відповідь. Він вимагає компенсацію моральної шкоди, завданої дівчиною. Адвокати офіцера ЗСУ пояснили, що на початку 2021 року блогерка розповсюджувала в ютубі неправдиву інформацію щодо Штефана. Вона зробила низку гучних заяв, зокрема – стверджувала, що той воює з мирним населенням. Захист військового підкреслив, що висловлювання киянки порушують право на недоторканність честі та гідності й дискредитують репутацію військового. Через це він хоче відсудити у неї 300 тисяч гривень компенсації. Якщо суд задовольнити позов чоловіка, ці гроші він пообіцяв спрямувати на благодійність. "Штірліц" хоче допомогти головному військовому шпиталю Міноборони, фондам "Повернись живим" та "Таблеточки". Собі як позивачу він має намір символічно залишити 1 гривню.

"Штірліца" підтримав головнокомандувач ЗСУ

На офіційній сторінці у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив Штефана у підтримці з боку побратимів. Він наголосив, що проти "Штірліца" ведеться кампанія, яка є частиною гібридної війни Росії проти України. Мовляв, у такий спосіб ворог прагне підірвати довіру до армії та держави в цілому, дискредитувати військове керівництво та вплинути на людей, які ухвалюють рішення.

Збройні Сили України своїх не кидають. Ми будемо відстоювати кожного офіцера і солдата,

– підкреслив головнокомандувач Збройних сил.

У своєму телеграм-каналі Анатолій Штефан подякував військовому керівництву за підтримку й наголосив, що служить українському народу. Він повідомив, що проти його інформаційних ресурсів ведеться атака, тому довелося створити запасний канал.

Що варто знати про скандал з Онацькою

Дівчина оскандалилася через відео, в якому обирає між різними країнами, про які її запитують. Коли перед дівчиною поставили вибір "Україна чи Росія", вона обрала державу-агресорку.

Саме Штефан одним із перших звернув увагу на ці кадри. Коли історія набула розголосу, з дівчиною відмовилися співпрацювати низка компаній, серед них – ASUS. А у Prometheus видалили лекції блогерки.

Згодом скандальна киянка подала позов проти офіцера ЗСУ. Вона хоче домогтися виплати компенсації у розмірі 150 тисяч гривень.

Анатолій Штефан відомий також під псевдонімом "Штірліц". Він є офіцером Збройних сил України, військовим блогером та аналітиком. Веде свій телеграм-канал, де пише про перемоги українських захисників та антипропаганду.

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