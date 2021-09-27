Новий запобіжний захід для Антоненка, угода Угорщини та Росії: головні новини 27 вересня

Одному з фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета Андрію Антоненку змінили міру запобіжного заходу. Угорщина підписала з Росією обурливий договір про транзит газу в обхід України. На грецькому острові Крит стався потужний землетрус. А Кремль почав масштабні військові навчання в окупованому Криму. Такими були головні новини 27 вересня.

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Послаблення запобіжного заходу Антоненку

Джерело: фейсбук Юлії Кузьменко

Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відтепер він перебуватиме під нічним домашнім арештом замість цілодобового. Це означає, що Антоненко повинен перебувати вдома з 23:00 до 06:00.

Зауважимо, що він перебував у СІЗО 1,5 роки. Але 30 квітня 2021 року його відправили під цілодобовий домашній арешт. 17 серпня цей запобіжний захід знову продовжили. Музикант назвав свій вихід з СІЗО маленькою перемогою.

Розслідування справи вбивства Шеремета: останні новини

Нещодавно слідство опублікувало результати вибухотехнічної експертизи. Всі показники нібито натякають, що вибуховий пристрій, який встановили в авто Павла Шеремета, схожий на міну МОН-50.

Під час обшуків в Антоненка слідчі виявили предмет, схожий на такий боєприпас. Натомість захист підозрюваного наполягає, що насправді досі невідомо, яку речовину та вибухівку застосували у справі. Тож є сумніви щодо об'єктивності експертизи.

Раніше Антоненко розповів, що за час перебування у СІЗО стан його здоров'я суттєво погіршився . Зокрема, музикант розповів про "втрачені зуби та погіршений зір".

Як заявив Денис Монастирський, що МВС досі перевіряє всі можливі версії щодо ймовірних замовників резонансного вбивства журналіста. Наразі відбуваються додаткові слідчі дії, збирають і вивчають нову інформацію.

Запобіжний захід змінили й Дугарь та Кузьменко

Судді Шевченківського районного суду столиці також змінив запобіжні заходи іншим фігуранткам справи. Мовиться про Яну Дугарь та Юлію Кузьменко. Згідно з рішенням суду:

Яні Дугарь продовжили особисте зобов'язання;

продовжили особисте зобов'язання; Юлії Кузьменко – нічний домашній арешт.

Варто звернути увагу, що раніше Дугарь заявила, що за нею стежать. Згодом Кузьменко також не виключила цього щодо себе.

Скандальна угода між Угорщиною та Росією

Джерело: МЗС України

Угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу в обхід України. Це відбуватиметься до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років).

Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:

3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);

1 мільярд кубометрів через Австрію.

Обурення України та різка відповідь Угорщини

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані та розчаровані таким рішенням Угорщини.

Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам,

– мовиться у заяві українського МЗС.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон навіть допускає зупинку транзиту газу до Угорщини.

Важливо Транзит газу через Україну – обов'язкова умова сертифікації "Північного потоку-2", – Вітренко

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни.

Споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш,

– підкреслив очільник угорського МЗС.

Реакція міжнародної спільноти

США рішуче закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну, адже у Європі запаси дуже обмежені. Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу.

Військові навчання Росії в окупованому Криму

Джерело: ТАСС

В окупованому Росією Криму стартували 3-денні військові навчання. У них візьмуть участь:

понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки,

майже 2 тисячі військових Росії.

У навчаннях залучать різні види зброї, зокрема, – автомати АК–12, кулемети "Печеніг", гранатомети РПГ–7Д, 12,7 міліметра крупнокаліберний кулемет "Корд", реактивний піхотний вогнемет РПО-А "Джміль", автоматичний 30-міліметровий гранатомет АГС–30 та снайперське озброєння,

– заявили у Міноборони Росії.

Кремль також описав план навчань:

вдень та вночі окупанти планують відпрацьовувати "марш-кидки підрозділів" до місця виконання завдань. Для цього використають бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ "Ракушка";

після цього російські військові вправлятимуться у запланованих наступальних діях, які завдають шкоди умовному противнику вогнем з танків та самохідно-артилерійських знарядь.

Потужний землетрус на Криті

Впродовж 10 – 16 вересня Росія та Білорусь проводили спільні військові навчання "Захід-2021". Легенда тренувань – атака кордону на 2 тисячі кілометрів держави, з якою триває війна. Це сума протяжності кордону Росії та Білорусі з Україною. На думку експосла України в Білорусі Романа Безсмертного, так Москва хоче створити плацдарм атаки на Європу.

Джерело: Kathimerini

Землетрус потужністю майже у 6 балів стався на грецькому острові Крит вранці 27 вересня. Епіцентр поштовхів розташовувався біля міста Іракліон, де проживає близько 140 тисяч людей. Рятувальники розповіли, що стихійне лихо спричинило багато пошкоджень й руйнувань у населених пунктах:

Пацідерос,

Руссохорія,

Архонтіко.

Мовиться про будівлі та храми. Крім того, землетрус зруйнував мережу водопостачання. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, поліцію, цивільні сили та служби місцевого самоврядування.

Є постраждалі та загиблий

Внаслідок лиха загинула щонайменше одна людина. Мер міста Аркалохорі розповів, що загиблий під завалами – будівельник, які реставрував місцеву церкву. Водночас інший працівник, який був з ним у приміщенні, залишився неушкодженим.

Крім того, внаслідок землетрусу травмувались щонайменше 9 людей:

з них 7 – неповнолітні і їх доправили для надання першої медичної допомоги;

2 – отримали переломи і їх відвезли у лікарню.

В українському МЗС повідомили 24 каналу, що "інформація про постраждалих українців не надходила".

На грецькому острові Крит стався землетрус / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr

В Україну сунуть сильні заморозки

Джерело: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, в Україну 29 – 30 вересня прийде похолодання. Все через антициклон, який рухається у бік нашої країни з північних широт. Протягом тижня, до 3 жовтня, він посилюватиметься. Центр антициклону зміститься до Лівобережжя України. У більшості українських областей атмосферний тиск зростатиме.

Де слід чекати заморозків

Вже 29 – 30 вересня очікуються заморозки від 0 до -5 градусів у північних, східних та центральних областях на поверхні ґрунту. Водночас у північно-східних областях місцями й в повітрі.

Якою буде погода 28 вересня

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, антициклон Ліоба принесе холодні ночі та помірне тепло у денні години. За її словами, 28 вересня у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса.

Невеликі періодичні дощі слід чекати на:

Полтавщині,

Харківщині,

Сумщині,

у Чернівецькій області,

південних районах Івано-Франківщини,

Закарпатті.

Найближчої ночі очікується +5...+12 градусів, протягом дня в Україні потепліє до +10...+16 градусів, на пару градусів буде тепліше в південній частині та на Закарпатті,

– повідомила Діденко.

У Києві 28 вересня переважатиме суха малохмарна погода – без дощів, із холодними ночами та помірно теплими днями. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +11...+15 градусів.