Новий ноутбук Lenovo YOGA 530 надійшов в продаж в Україні: ціна новинки

Компанія Lenovo запустила в Україні продаж компактний і стильний ноутбук YOGA 530. Пристрій може розвертатись на 360 градусів. Також він отримав 14-сенсорний екран.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Ноутбук оснащений процесором Intel Core 7 останнього покоління, який підвищує продуктивність до 40%. Також пристрій оснастили дискретною відеокартою NVIDIA GeForce MX13, яка дає змогу легко і швидко вирішувати ресурсомісткі завдання, наприклад, пов'язані з обробкою фотографій.

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YOGA 530 отримав 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища.

Екран пристрою сенсорний, що дає змогу перемикатися між режимами, створюючи із ноутбука планшет.

Lenovo YOGA 530 надійшов в продаж в Україні

Окрім того, ноутбук обладнаний стилусом Lenovo Active Pen. Пристрій має вбудований сканер відбитків пальців, тож користувач може входити в систему без введення пароля, а також виконувати безпечні платежі через PayPal за підтримки технології Windows Hello.

Ноутбук працює під управлінням Microsoft Windows 10 Home.

Ціна Lenovo YOGA 530

В Україні ноутбук можна придбати у чорному, сірому і світло-блакитному кольорі за ціною від 16500 гривень.