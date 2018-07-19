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Новий ноутбук Lenovo YOGA 530 надійшов в продаж в Україні: ціна новинки

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Ноутбук Lenovo YOGA 530
Ноутбук Lenovo YOGA 530 / prostotech.com

Компанія Lenovo запустила в Україні продаж компактний і стильний ноутбук YOGA 530. Пристрій може розвертатись на 360 градусів. Також він отримав 14-сенсорний екран.

Про це повідомляє видання prostotech.com.

Ноутбук оснащений процесором Intel Core 7 останнього покоління, який підвищує продуктивність до 40%. Також пристрій оснастили дискретною відеокартою NVIDIA GeForce MX13, яка дає змогу легко і швидко вирішувати ресурсомісткі завдання, наприклад, пов'язані з обробкою фотографій.

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YOGA 530 отримав 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища.

Екран пристрою сенсорний, що дає змогу перемикатися між режимами, створюючи із ноутбука планшет.

Lenovo YOGA 530

Lenovo YOGA 530 надійшов в продаж в Україні

Окрім того, ноутбук обладнаний стилусом Lenovo Active Pen. Пристрій має вбудований сканер відбитків пальців, тож користувач може входити в систему без введення пароля, а також виконувати безпечні платежі через PayPal за підтримки технології Windows Hello.

Ноутбук працює під управлінням Microsoft Windows 10 Home.

Ціна Lenovo YOGA 530

В Україні ноутбук можна придбати у чорному, сірому і світло-блакитному кольорі за ціною від 16500 гривень.

Теги: Техно ноутбук Lenovo Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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