Винуватцем моторошного інциденту був уродженець Вінниччини. Суворовський райсуд Одеси засудив його до 5 років за ґратами.

До теми "Лякаєте людей": в Одесі охоронець торгового центру вигнав дівчину з ДЦП

Судовий вирок

Відповідно до матеріалів справи, у червні 2021 року чоловік перебував на вулиці Ядовій, 26 в Одесі в стані алкогольного сп'яніння. На місцевому дитячому майданчику він побачив 16-річну дівчину та зґвалтував її.

Відомо, що потерпіла має дитячий церебральний параліч. Вона перебуває на обліку в місцевому центрі психічного здоров'я.

У суді кривдник визнав свою провину.

Самосуд над ґвалтівником

Телеграм-канал "Варто Еспресо" повідомляв про цей випадок 10 червня 2021 року. Тоді місцеві жителі помітили чоловіка, який о 18 годині схопив дівчину із ДЦП та потягнув у сквер імені Старостіна.



Одесити вчинили самосуд над ґвалтівником / Фото з телеграму "Вартові Еспресо"

Небайдужі громадяни вирішили допомогти постраждалій. Люди затримали чоловіка, якого запідозрили в сексуальному насильстві, а тоді передали в руки поліції.

Трагічний випадок біля Києва

Інший моторошний випадок стався наприкінці січня поблизу Києва. Відомо, що від дій 26-річного громадянина Камеруну постраждала 21-річна студентка київського вишу.



Іноземця можуть посадити на 5 років / Фото Андрія Нєбитова

Вона нібито поїхала відпочити з чоловіком після відвідин нічного клубу, а постраждала від сексуального злочину. Зловмисник ґвалтував її 3 години.

Згодом дівчина звернулася до лікарів, які підтвердили наявність ознак сексуального насильства та побоїв. У поліції також відкрили кримінальне провадження і розшукують злочинця.

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