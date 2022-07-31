На Одещині підірвався лоцманський катер ВМС: прохід гирлом Бистре обмежено

В Одеській області підірвався український катер. Українське судно натрапило на вибуховий пристрій.

Лоцманський катер отримав пробоїну

Про вибух українського катера 31 липня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, вибух стався у гирлі Бистре.

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Повідомляється, що лоцманський катер отримав пробоїну через зіткнення з вибуховим пристроєм. Сергій Братчук заявив, що постраждалих через вибух – немає.

Водночас Братчук зазначив, що прохід гирлом Бистре тимчасово обмежено.

росія замінувала Чорне море

Окупанти замінували Чорне море, через що на мінах підриваються мирні люди. Трагічний інцидент стався 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області. Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю, але наштовхнувся на російську міну та помер.

Також 15 липня в Одеській області в морі підірвався чоловік. Він, ігноруючи застереження і заборону, вирішив поплавати в морі й підірвався на міні. Деталі трагічного інциденту розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що чоловіків відзначав свій день народження і пішов купатися у море.

Ще один схожий трагічний випадок стався 28 липня на узбережжі Коблева в Миколаївській області. Люди пішли купатись в море, хоч діє сувора заборона.

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