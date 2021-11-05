Першими на собі примхи негоди відчув екіпаж літака авіакомпанії LOT.
Раніше Україну накриє густий туман: де варто бути уважними
Які рейси довелось скасувати чи змінити маршрут
- Рейс Варшава – Одеса прочекав на покращення умов пів години, проте не дочекався і полетів у "Бориспіль".
- Turkish Airlines скасувала вечірній рейс Стамбул – Одеса – Стамбул. Літак не вилетів з турецького летовища.
- Затримали рейс МАУ з "Борисполя".
- "Мотор Січ" відклала рейс з аеропорту "Київ".
- На запасні аеродроми полетіли літаки Ryanair, що прибули з Мілана Та Берліна.
- Рейс компанії Azur Air Ukraine з Шарм-ель-Шейха таки приземлився в Одесі з другої спроби.
Над летовищем – сильний туман та мряка
Місцеві ЗМІ пишуть, що над летовищем сильний туман і моросить дощ. Видимість у зоні посадки не перевищує 400 метрів, а вертикальна видимість – всього 30.
Дивіться фото з Одеси у тумані / Фото Odessa Online: