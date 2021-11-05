Першими на собі примхи негоди відчув екіпаж літака авіакомпанії LOT.

Раніше Україну накриє густий туман: де варто бути уважними

Які рейси довелось скасувати чи змінити маршрут

Рейс Варшава – Одеса прочекав на покращення умов пів години, проте не дочекався і полетів у "Бориспіль".

Turkish Airlines скасувала вечірній рейс Стамбул – Одеса – Стамбул. Літак не вилетів з турецького летовища.

Затримали рейс МАУ з "Борисполя".

"Мотор Січ" відклала рейс з аеропорту "Київ".

На запасні аеродроми полетіли літаки Ryanair, що прибули з Мілана Та Берліна.

Рейс компанії Azur Air Ukraine з Шарм-ель-Шейха таки приземлився в Одесі з другої спроби.

Над летовищем – сильний туман та мряка

Місцеві ЗМІ пишуть, що над летовищем сильний туман і моросить дощ. Видимість у зоні посадки не перевищує 400 метрів, а вертикальна видимість – всього 30.

Зверніть увагу! Як інформує телеграм-канал "Одесса INFO", на 6 листопада Одесі оголосили – штормове попередження. Видимість сягатиме 200 – 500 метрів.

Дивіться фото з Одеси у тумані / Фото Odessa Online: