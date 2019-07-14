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      Один долар – 9,9 гривні: The Economist оновив індекс Біг-Мака

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      Оновився індекс Бік-Мака
      Оновився індекс Бік-Мака / Колаж 24 каналу

      Українська гривня вже тривалий час є однією з найбільш недооцінених національних валют у світі за індексом Біг-Мака.

      Вираховує індекс Біг-Мака британський журнал The Economist. Там опублікували оновлений рейтинг країн з найбільш недооціненими національними валютами.

      Читайте також: Чому укріплюється українська гривня: прогноз курсу на кінець 2019 року

      Як рахують індекс Біг-Мака?

      У 2018 році гривня була на 55 місці у рейтингу, у 2019 вже на 51 позиції. Британські економісти вважають, що українську валюту недооцінили на 61,3%.

      З чого це випливає?

      Біг-Мак (одна з фірмових страв, що продається у McDonald’s по усьому світу) коштує в Україні 57 гривень.

      У США – країні, яка є батьківщиною долара – 5,74 USD. Далі просто ділимо 57 на 5,74, що побачити курс за індексом Біг-Мака.

      Отже, за купівельною спроможністю курс долара до гривні повинен бути на рівні 9,93!

      Примітно, що євро вважають недооціненим на 20,3%, а британський фунт – на 28,5%.

      Що таке індекс Біг-Мака і навіщо він потрібен?

      The Economist вираховує цей індекс з 1986 року. Економісти вважають, що валютний курс має вирівнювати вартість певного кошика товарів у різних країнах. Однак щоб не ускладнювати обрахунки, замість кошика беруть один стандартний бургер, що випускає компанія McDonald’s в усьому світі.

      Звісно, до індексу слід ставитися критично. Адже ціна їжі залежить від вартості складників на внутрішньому ринку, оренди, зарплати працівникам, комунальних послуг та багатьох інших ціноутворюючих факторів. Індекс Біг-Мака усі ці нюанси не враховує. 

      Зрештою, The Economis і не позиціює індекс Біг-Мака як точний показник. Утім, він є світовим стандартом. Індекс не лише включили до підручників з економік, а й досліджують на академічному рівні у багатьох країнах та топ-університетах світу.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Гроші
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