Одна історія. Ватажок розбійників і борець за справедливість: чи існував насправді Робін Гуд

Робін Гуд – розбійник, який став національним героєм Англії. Один з небагатьох героїв балад, який зумів вийти за рамки фольклору і стати важливою культурною реалією Британії.

Легендарний благородний розбійник, який грабував багатих і жадібних, а відібране роздавав бідним і нужденним оспівується в численних баладах вже понад 700 років.

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У другій половині XV століття невідомим автором було написано чотири балади про відважного ватажка лісових розбійників, який служив простим людям і грабував заможних. Хто був прототипом героя цих творів не встановлено.

За однією із версій він жив на початку XV століття під час правління короля Едуарда ІІ, проте більш популярною є художня версія Вальтера Скотта, згідно з якою Робін Гуд жив у другій половині XII століття й був сучасником Річарда Левове Серце.



Британський письменник Вальтер Скотт

У XIX столітті Френсіс Чайлд опублікував одну з найповніших збірок англійських балад, серед них було 40 творів про легендарного розбійника. Також існують різні версії походження Робін Гуда. Більшість вважають, що він був вільним ремісником, селянином. Проте інші впевненні, що в далекому минулому Робін Гуд був дворянином.

Його лісова армія налічувала кілька десятків вільних стрільців. Усі вони – відмінні лучники, сміливі, винахідливі й по-своєму шляхетні люди.



Статуя Робін Гуда у британському Ноттінгемі

Дослідники, які вивчали перепис населення Англії в період з 1228 по 1230 роки виявили у списках чоловіка на ім’я Робін Гуд, який перебував у розшуку за злочини. У цей час там саме діяла банда, яка грабувала монастирі і роздавала відібране зерно малозабезпеченим селянам.

Проте деякі історики схиляються до думки, що легендарним розбійником був Роберт Фітцуг, який втратив все своє багатство й виступав проти вельмож. Також Робін Гуда пов’язують із графом Ланкастером, який виступив проти короля Едуарда ІІ і очолив баронську опозицію.



Король Англії Едуард II

У 1322 році спалахнув бунт, який був жорстоко придушений, а самого Ланкастера стратили. Частину бунтівників король помилував, одним із них був чоловік із легендарним іменем.

Його взяли на службу при дворі, проте через рік він зник, а його подальша доля залишилася невідомою. Не виключено, що загадкова особистість Робін Гуда – це лише зібраний образ вигаданий простими людьми, як втілення народної мрії про існування справедливого і чесного героя-розбійника.



Загадковий розбійник став героєм багатьох творів та коміксів сучасності

Образ вдався на славу, тож зацікавив поетів і письменників, які згодом перетворили Робін Гуда на вражаючий приклад боротьби добра зі злом. Народи не однієї країни мають подібних героїв, про яких складають легенди.

Про образ Робін Гуда у кіно – дивіться у програмі.