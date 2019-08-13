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      Офіс Президента через місяць таки відповів на запит ГПУ щодо скандальних заяв Мендель, – ЗМІ

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      Юлія Мендель – прес-секретар президента Володимира Зеленського
      Юлія Мендель – прес-секретар президента Володимира Зеленського / president.gov.ua

      "У Офісі Президента запитувана інформація відсутня", – такою була відповідь ОП на запит Генеральної прокуратури. У запиті містилася вимога спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель, що ЗСУ начебто обстрілюють цивільні об'єкти на Донбасі.

      Відповідь Офісу Президента опублікувало видання "theБабель". Зауважимо, що у тексті документу мовиться, що він є відповіддю на запит ГПУ від 3 липня.

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      Тоді як 5 липня офіційне інтернет-представництво президента України повідомляло, що "Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу Президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави".

      У відповідь на це ГПУ скерувала 9 липня повторний запит до Офісу Президента – знову вимагали спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського про те, що ЗСУ допускають випадки обстрілів цивільних об'єктів на Донбасі.

      В оприлюдненій фотографії документа мовиться: "За результатами розгляду звернення від 3 липня 2019 року про надання офіційної інформації повідомляємо, що в Офісі Президента запитувана інформація відсутня". Під документом начебто підпис заступника керівника ОП Руслана Рябошапки.


      Відповідь ОП на запит прокуратури / Фото theБабель

      Через які слова у ГПУ є претензії до Мендель? 6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Юлія Мендель сказала, що є випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти: "Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де є цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці.

      У той час, як в Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добровольчих батальйонів за нібито обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, і у той час, як Україна спростувала ці звинувачення та подала відповідні матеріали до Міжнародного кримінального суду, подібні заяви Мендель щонайменше може використовувати Росія у інформаційній війні проти України. Такою є позиція Генпрокуратури.

      У червні Військова прокуратура викликала прес-секретарку президента Юлію Мендель на допит. Мендель на допит у Генеральну прокуратуру прийшла – 1 липня. Але відмовилася давати свідчення через, на її думку, політизованість цієї процедури.

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      Теги: Новини України Офіс Президента Руслан Рябошапка Юлія Мендель ГПУ Війна на Донбасі ЗМІ
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