Олексій Мовчан розповів, що останні 9 місяців малюк боровся за життя. Він витримав 2 складні операції.

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Устимчик мав вроджену ваду серця

Мовчан сказав, що такі діти, як Устим, живуть у борг, адже стартують у житті з "від'ємним балансом", а не нулем, як більшість людей. Кожного дня такі дітки "виплачують свій борг постійними стражданнями, іноді болями, обмеженням розвитку і ризиком померти".

Нардеп сказав, що зараз розуміє, якими безглуздими є усі інші проблеми, коли твоя дитина нездорова.

Упродовж 9 місяців ми танцювали зі смертю, граючи із нею в хованки, відтягуючи страшний момент завдяки професіоналізму кардіохірургів і команд реанімацій, ухвалених нами складних рішень та завдяки умінню Устима злітати десь на небеса і повернутися назад, щоб знову усміхнутися тим, хто тут, на землі, намагається його врятувати,

– сказав він.

За 9 місяців свого життя Устим пережив 2 операції на серце і декілька його зупинок. Він проходив усі випробування, "як хоробрий лев, який бореться із гієнами". Він пересилював складні операції, їхні наслідки і ускладнення, при цьому до останнього моменту тримав на обличчі щедру беззубу усмішку щасливої дитини, якій просто хотілося жити.

Мовчан сказав, що ті 5 місяців, які Устим встиг провести у відносно хорошому самопочутті, були наповнені шаленою любовʼю, усмішкою та щастям.

Воістину, це були найщасливіші 5 місяців за моє життя. За своє коротке життя Устимчик навчив нас по-справжньому любити. Ця любов зародилася набагато раніше ніж він народився, зростала з неймовірною швидкістю після його народження, і продовжує рости зараз, після його смерті. Він навчив цінувати життя, рідних, любити все, що маєш, безумовно, любити і цінувати кожен день, навіть якщо він не задався,

– написав Олексій Мовчан.

Олексій Мовчан також закликає батьків цінувати своїх дітей, адже вони "навіть не уявляють, якими є багатими". Він також наголосив, що немає нічого дорожчого за життя та здоровʼя рідних людей.

Робіть своїх дітей щасливими щомиті. Бо кожна мить безцінна, і це неземне щастя мати поряд того, хто любить тебе до безтями безумовно. Так щиро вміють тільки діти. Тому навіть якщо ваші малюки іноді вас засмучують, памʼятайте, що вони просто діти, та зробіть все, щоб вони були щасливими. Бо ви навіть не уявляєте, які ви багаті, коли у вас є ця можливість,

– резюмував він.

Політик подякував сину, який зробив їхню сім'ю сильнішою, а дружині за її мужність та витривалість: "Її віра та любов – невичерпне джерело, яке дарувало мені сили боротися", – сказав він.

Він також пояснив, чому про смерть сина повідомив у соцмережах:

Відчуваю, що це потрібно саме мені як декларація жахливої події в житті. Бо кожного разу, коли треба говорити людям, що у мене померла дитина, то ці люди потрапляють у незручне становище, бо вони нічим допомогти не можуть, а кожна нова згадка про втрату завдає мені невимовного болю,

– сказав Мовчан.

Тому він вирішив, що краще усіх попередити, щоб уникати подібних ситуацій.