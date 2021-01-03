У пакистанській провінції Белуджистан озброєні люди захопили і розстріляли групу шахтарів. Вони були із шиїтської меншини хазара.

Місцева влада інформувала про інцидент 3 січня. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.

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Деталі нападу

Речник місцевої поліції Нур Улла заявив, що напад стався напередодні ввечері. Вбили щонайменше 11 шахтарів.

За словами представника парамілітарної організації "Левіс" Муаззама Алі Джатоя, напад стався неподалік вугільного родовища Мач на відстані приблизно 48 кілометрів на схід від столиці провінції Кетти. Джатой розповів, що озброєні чоловіки зібрали гірників у горах і там розстріляли:

6 людей загинули на місці;

5 померли від поранень дорогою до лікарні.

За попередніми висновками розслідування, нападники відділили від шахтарів тільки представників меншини хазара, яких забрали для розстрілу, тоді як решту лишили неушкодженими. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.

Зазначимо! Провінція Белуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, часто потерпає від нападів фанатичних релігійних груп та сепаратистського руху, які призвели до тисяч смертей, починаючи з 2004 року.

Прем'єр-міністр засудив вбивство

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство. Він назвав його боягузливим нелюдським актом тероризму. Співробітники спецслужб почали пошуки причетних до нападу в горах.

The condemnable killing of 11 innocent coal miners in Machh Balochistan is yet another cowardly inhumane act of terrorism. Have asked the FC to use all resources to apprehend these killers & bring them to justice. The families of the victims will not be left abandoned by the govt — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 3, 2021

Зверніть увагу! Представники меншини хазара, які сповідують шиїтський іслам, вже ставали об'єктами нападів екстремістів, які ідентифікують себе як сунніти, зокрема – угруповання "Ісламська держава" в Афганістані та Пакистані.