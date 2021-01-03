Зібрали у горах і розстріляли: 11 шахтарів-хазарів загинули через напад у Пакистані
У пакистанській провінції Белуджистан озброєні люди захопили і розстріляли групу шахтарів. Вони були із шиїтської меншини хазара.
Місцева влада інформувала про інцидент 3 січня. Про це повідомили на сайті Al Jazeera.
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Деталі нападу
Речник місцевої поліції Нур Улла заявив, що напад стався напередодні ввечері. Вбили щонайменше 11 шахтарів.
За словами представника парамілітарної організації "Левіс" Муаззама Алі Джатоя, напад стався неподалік вугільного родовища Мач на відстані приблизно 48 кілометрів на схід від столиці провінції Кетти. Джатой розповів, що озброєні чоловіки зібрали гірників у горах і там розстріляли:
- 6 людей загинули на місці;
- 5 померли від поранень дорогою до лікарні.
За попередніми висновками розслідування, нападники відділили від шахтарів тільки представників меншини хазара, яких забрали для розстрілу, тоді як решту лишили неушкодженими. Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.
Прем'єр-міністр засудив вбивство
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство. Він назвав його боягузливим нелюдським актом тероризму. Співробітники спецслужб почали пошуки причетних до нападу в горах.
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