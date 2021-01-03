В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные люди захватили и расстреляли группу шахтеров. Они были из шиитского меньшинства хазара.

Местные власти информировали об инциденте 3 января. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.

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Детали нападения

Представитель местной полиции Нур Улла заявил, что нападение произошло накануне вечером. Убили по меньшей мере 11 шахтеров.

По словам представителя парамилитарной организации "Левис" Муаззама Али Джатоя, нападение произошло неподалеку угольного месторождения Мач на расстоянии примерно 48 километров к востоку от столицы провинции Кетти. Джатой рассказал, что вооруженные мужчины собрали горняков в горах и там расстреляли:

6 человек погибли на месте;

5 умерли от ранений по дороге в больницу.

По предварительным выводам расследования, нападавшие отделили от шахтеров только представителей меньшинства хазара, которых забрали для расстрела, тогда как остальных оставили невредимыми. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Отметим! Провинция Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном, часто страдает от приступов фанатичных религиозных групп и сепаратистского движения, которые привели к тысячам смертей, начиная с 2004 года.

Премьер-министр осудил убийство

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство. Он назвал его трусливым бесчеловечным актом терроризма. Сотрудники спецслужб начали поиски причастных к нападению в горах.

The condemnable killing of 11 innocent coal miners in Machh Balochistan is yet another cowardly inhumane act of terrorism. Have asked the FC to use all resources to apprehend these killers & bring them to justice. The families of the victims will not be left abandoned by the govt — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 3, 2021

Обратите внимание! Представители меньшинства хазара, исповедующих шиитский ислам, уже становились объектами нападений экстремистов, которые идентифицируют себя как сунниты, в частности – группировки "Исламское государство" в Афганистане и Пакистане.