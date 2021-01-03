Собрали в горах и расстреляли: 11 шахтеров-хазаров погибли из-за нападения в Пакистане
В пакистанской провинции Белуджистан вооруженные люди захватили и расстреляли группу шахтеров. Они были из шиитского меньшинства хазара.
Местные власти информировали об инциденте 3 января. Об этом сообщили на сайте Al Jazeera.
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Детали нападения
Представитель местной полиции Нур Улла заявил, что нападение произошло накануне вечером. Убили по меньшей мере 11 шахтеров.
По словам представителя парамилитарной организации "Левис" Муаззама Али Джатоя, нападение произошло неподалеку угольного месторождения Мач на расстоянии примерно 48 километров к востоку от столицы провинции Кетти. Джатой рассказал, что вооруженные мужчины собрали горняков в горах и там расстреляли:
- 6 человек погибли на месте;
- 5 умерли от ранений по дороге в больницу.
По предварительным выводам расследования, нападавшие отделили от шахтеров только представителей меньшинства хазара, которых забрали для расстрела, тогда как остальных оставили невредимыми. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Премьер-министр осудил убийство
Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство. Он назвал его трусливым бесчеловечным актом терроризма. Сотрудники спецслужб начали поиски причастных к нападению в горах.
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