Палати для VIP-пацієнтів: Кличко стверджує, що Зеленський готовий втрутитись у ситуацію

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про розпорядження готувати окремі палати для VIP-осіб у випадку їх захворювання на коронавірус. Мовиться лише про окремі умови для перших осіб держави, які мають державну охорону.

Про це Віталій Кличко розповів під час щоденного брифінгу. За його словами, він вчора розмовляв із президентом Володимиром Зеленським з цього приводу і глава держави нібито погодився скасувати цей наказ.

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За даними Кличка, мовиться про накази Державної служби охорони, МОЗ і звернення на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Документи були з грифом "для службового користування".

Мер Києва наголосив, що особливі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави. Перші особи держави – президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради на випадок захворювання повинні перебувати в окремих палатах. За його словами, така практика була завжди і не лише в Україні.

Він також прокоментував чутки щодо Олександрівської лікарні, яка, нібито, обслуговує тільки VIP-клієнтів. За словами мера Києва, ця лікарня є базовою. І сьогодні переважно усіх хворих чи з підозрою на коронавірус відправляють саме туди.

Якщо кількість хворих збільшуватиметься, їх лікуватимуть також в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований,

– сказав Кличко.

Що відомо про окремі палати для VIP-пацієнтів у Києві

Журналісти Bihus.Info отримали копію наказу Департаменту охорони здоров'я КМДА. Документ свідчить про те, що У київських лікарнях готують окремі палати для "особливих пацієнтів". Мовиться про високопосадовців і чиновників високого рівня. У наказі мовиться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Які вимоги до облаштування таких палат:

Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.

Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Спеціальні вимоги Департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів:

В них має бути по чотири людини – лікар, двоє фельдшерів і водій.

Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років.

Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

Хто з посадовців має право на держохорону? Державна охорона за законом надається цілому ряду посадових осіб, зокрема – президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо. Однак президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам. Відповідно, згідно наказу туди може потрапити широке коло людей.



Так, наприклад, держохороною користуються колишній голова Служби безпеки та його перший заступник – Василь Грицак і Віталій Маліков, ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан та експрем'єр Арсеній Яценюк.



Загалом станом на кінець 2019 року таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік найвірогідніше суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.