Пам'ять активістки Катерини Гандзюк вшановують у містах України: фото та відео

Громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою, померла у неділю, 4 листопада, в одній з лікарень Києва. Через смерть Гандзюк у низці українських міст небайдужі громадяни зібрались, аби вшанувати пам’ять та вимагати розслідуання вбивства активістки.

Так, у Києві акція вшанування пам'яті розпочалася о 19:00 під будівлею МВС України.

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На мітинг прийшло кількасот людей – учасники виклали із лампадок напис "Її вбили". Кількість присутніх постійно збільшується. У всіх містах акції розпочинаються із хвилини мовчання.

Акція з вимогою розслідувати вбивство Катерини Гандзюк у Києві

Вшанували пам'ять померлої активістки і у її рідному місті – Херсоні. Як і в інших містах, акцію розпочали із хвилини мовчання.

Вшанування пам'яті активістки у Херсоні

Кілька дестків активістів із свічками та лампадками зібрались у центрі Тернополя.

Мітинг через вбивство Катерини Гандзюк у Тернополі

Харківські активісти прийшли до облуправління поліції області. Учасники мітингу у руках плакати із написами " Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?"

Окрім того, акції вшанування пам'яті відбуваються у Дніпрі, Житомирі, Луцьку, Одесі та Полтаві.

Нагадаємо, раніше начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко підтвердив факт смерті Катерини Гандзюк. Також він сповістив, що до поліції відповідне повідомлення не надходило, однак після резонансу у соцмережах, правоохоронці вирішили перевірити цю інформацію. Також Крищенко переконує, що слідчі дії проводять саме поліцейські.



Згодом у поліції зазначили, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк і подальшу смерть? 31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео