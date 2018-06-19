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Парламент Канади зробив перший крок до легалізації рекреаційної марихуани

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Канада стане першою країною G7, яка легалізує рекреаційну марихуану
Канада стане першою країною G7, яка легалізує рекреаційну марихуану / Unsplash

Палата громад Канади погодила законопроект, який передбачає легалізацію в країні рекреаційної марихуани. Рішення підтримали 205 парламентарів, 82 виступили проти.

Про це повідомляє CTV News.

Законопроект регламентує правила виробництва, зберігання і продажу рекреаційної марихуани.

Наступний крок повинен зробити Сенат. Законопроект мають обговорити на наступному засіданні. Якщо все пройде успішно його відправлять на підпис генерал-губернатору.

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Наступний крок буде за урядом – там мають оголосити дату легалізації рекреаційної марихуани.

За підрахунками експертів, марихуану в рекреаційних цілях у країні легалізують вже до вересня 2018-го. Раніше прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо прогнозував, що процес легалізації відбудеться приблизно до літа цього року. 

Зазначимо, що легалізація марихуани була однією з головних обіцянок Трюдо. Вона дозволила йому заручитися підтримкою великої частини молодих виборців. 

За словами Трюдо, легальний доступ до марихуани дозволить значно зменшити роль організованої злочинності у торгівлі цим легким наркотиком.  Він також наголошує, що легалізація ускладнить доступ до марихуани для неповнолітніх.

Теги: Новини політики Канада Наркотики Джастін Трюдо
Джерело: 24 Канал
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