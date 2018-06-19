Парламент Канады сделал первый шаг к легализации рекреационной марихуаны

Палата общин Канады согласовала законопроект, который предусматривает легализацию в стране рекреационной марихуаны. Решение поддержали 205 парламентариев, 82 выступили против.

Об этом сообщает CTV News.

Законопроект регламентирует правила производства, хранения и продажи рекреационной марихуаны.

Следующий шаг должен сделать Сенат. Законопроект должны обсудить на следующем заседании. Если все пройдет успешно его отправят на подпись генерал-губернатору.

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Следующий шаг будет за правительством – там должны объявить дату легализации рекреационной марихуаны.

По подсчетам экспертов, марихуану в рекреационных целях в стране легализуют уже к сентябрю 2018. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо прогнозировал, что процесс легализации произойдет примерно к лету этого года.

Отметим, что легализация марихуаны была одним из главных обещаний Трюдо. Она позволила ему заручиться поддержкой значительной части молодых избирателей.

По словам Трюдо, легальный доступ к марихуане позволит значительно уменьшить роль организованной преступности в торговле этим легким наркотиком. Он также отмечает, что легализация затруднит доступ к марихуане для несовершеннолетних.