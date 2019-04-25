Парламент Великобританії: Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж в часи холодної війни

Загроза ядерної війни зараз вища навіть, ніж в часи холодної війни. Розпад відносин між державами, що мають ядерну зброю, нові можливості та технології в поєднанні з відсутністю комунікації і розуміння означають, що ризик застосування ядерної зброї зараз дуже високий.

Стурбованість викликає поширення цифрових комунікацій і використання безрозсудної ядерної риторики в мережі. Вона може призвести до непорозуміння. Про це мовиться у доповіді комітету з міжнародних відносин Палати лордів парламенту Великої Британії, передає Independent.

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Ми зараз небезпечно близькі до світу без угод про контроль над озброєннями, який прокладає шлях до нової гонки озброєнь і підвищує ризик застосування ядерної зброї,

– заявив голова комітету з міжнародних справ палати лордів британського парламенту Девід Хауелл.

Комітет закликав британський уряд заохочувати ширший діалог між усіма державами, що володіють ядерною зброєю і знижувати глобальну напруженість. Також у доповіді рекомендують зберегти іранську угоду.



Країни, які досі володіють ядерною зброєю

Крім того, комітет наголошує, щоб обговорення в НАТО сприяли або відродженню Договору про ракети середньої і меншої дальності, від якого відмовилися США і РФ, "або, принаймні, дозволили уникнути розгортанню ракет середньої дальності в Європі".

Про який договір йдеться і чому його дію припинили? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали ще Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачав, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.